Экономика
Газета.RuМинфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП
Ведомство считает данный уровень безопасным для обеспечения финансовой устойчивости. Кроме того, осенью планируется внесение на рассмотрение правительством закона о бюджете, который будет регулировать объем заимствований на ближайшие три года в случае приближения госдолга к обозначенному порогу.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минфин не допустит роста госдолга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет. Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы (есть у «Известий»).Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Футбол
Владелец «Спартака» назвал «Зенит» дутым чемпионом
Леонид Федун уверен, что его команда вновь пострадала от непрофессиональной работы судей матча и незаслуженно потеряла место в финале Кубка России.
Территория новостей 04:52
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Культура
Ксения Собчак выпустила фильм про отца Сергия и его монастырь
RuNews24.ru 04:35
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Проскурин скончался в возрасте 75 лет
RT на русском 04:24
Экономика
Раскрыты последствия деноминации рубля для России
Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
Московский Комсомолец 02:48
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты победили в «двух прекрасных мировых войнах».
RT на русском вчера в 19:35
Футбол
«Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера» в матче АПЛ
Лондонский "Тоттенхэм" принял на своём поле "Лестер".
Ореанда-Новости вчера в 13:26
Общество
В Москве сократилось число обращений за пособиями по безработице
Почти на 90% в столице снизилось число обращений за пособиями по безработице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РИА Новости 00:57
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Здоровье
В Волгоградской области фиксируют рост завозных случаев коронавируса
На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области.
REGNUM 04:52
Общество
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Lenta.ru вчера в 03:04
Футбол
РФС рассмотрит поведение Ещенко и баннер фанатов «Зенита» про Федуна
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит нарушения в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".
Газета.Ru 03:56
Единоборства
Боец UFC Стерлинг назвал Яна бумажным чемпионом
Американский боец смешанного стиля Альджамейн Стерлинг заявил, что как можно скорее хочет подписать контракт на поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянином Петром Яном.
RT на русском 03:03
Общество
В России изменятся правила выселения из аварийного жилья
В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
Известия вчера в 11:55
Происшествия
Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше
Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 12:15
Политика
Эрдоган посетил собор Святой Софии
РИА Новости вчера в 13:04
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Футбол
Почеттино отказался от предложения «Монако» возглавить клуб
Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отказался возглавить «Монако». Об этом информирует The Athletic.
ProstoProSport 04:43
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru 18 июля в 23:53
Армия и оружие
Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
Политическая Экспертиза 18 июля в 12:13
Политика
Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету
Саммит ЕС, на котором лидеры пытались договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета, возобновится днем в понедельник, пишет Би-би-си 20 июля.
Известия 00:49
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Армия и оружие
Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией
Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения".
Piter.tv 01:28