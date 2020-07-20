Минфин не допустит роста госдолга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет. Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы (есть у «Известий»).

с чего всё началось

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