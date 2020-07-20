Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП

Ведомство считает данный уровень безопасным для обеспечения финансовой устойчивости. Кроме того, осенью планируется внесение на рассмотрение правительством закона о бюджете, который будет регулировать объем заимствований на ближайшие три года в случае приближения госдолга к обозначенному порогу.
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с чего всё началось

Не пустят за порог: Минфин готовится удержать госдолг на уровне ниже 20% от ВВП

Минфин не допустит роста госдолга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет. Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы (есть у «Известий»).
Известиявчера в 17:01

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В России собрались резко увеличить госдолг

Lenta.ru04:26

Минфин намерен сдерживать госдолг ниже 20% ВВП до 2025 года

REGNUM03:14

Минфин РФ не будет наращивать объем госдолга выше 20% ВВП

Московский Комсомолецвчера в 19:57

Минфин определил потолок для госдолга на ближайшие пять лет

РЕН ТВвчера в 20:16

Минфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП

Газета.Ruвчера в 19:37

«Известия»: Минфин не будет наращивать объем госдолга выше 20% ВВП в ближайшие 5 лет

ТАССвчера в 19:30

Минфин будет удерживать госдолг ниже 20% ВВП до 2025 года

Известиявчера в 18:12
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Футбол

Владелец «Спартака» назвал «Зенит» дутым чемпионом

Леонид Федун уверен, что его команда вновь пострадала от непрофессиональной работы судей матча и незаслуженно потеряла место в финале Кубка России.
Территория новостей 04:52
Общество

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
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Культура

Ксения Собчак выпустила фильм про отца Сергия и его монастырь

RuNews24.ru 04:35
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Футбол

Бывший футболист «Спартака» Проскурин скончался в возрасте 75 лет

RT на русском 04:24
Политика

Лукашенко предупредил о возможности силового захвата власти в стране

Компания 01:51
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Экономика

Раскрыты последствия деноминации рубля для России

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
Московский Комсомолец 02:48
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Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
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Общество

В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
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Политика

Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты победили в «двух прекрасных мировых войнах».
RT на русском вчера в 19:35
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Футбол

«Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера» в матче АПЛ

Лондонский "Тоттенхэм" принял на своём поле "Лестер".
Ореанда-Новости вчера в 13:26
Общество

В Москве сократилось число обращений за пособиями по безработице

Почти на 90% в столице снизилось число обращений за пособиями по безработице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РИА Новости 00:57
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Политика

National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России

Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК вчера в 03:10
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Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Здоровье

В Волгоградской области фиксируют рост завозных случаев коронавируса

На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области.
REGNUM 04:52
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Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Lenta.ru вчера в 03:04
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Футбол

РФС рассмотрит поведение Ещенко и баннер фанатов «Зенита» про Федуна

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит нарушения в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".
Газета.Ru 03:56
Единоборства

Боец UFC Стерлинг назвал Яна бумажным чемпионом

Американский боец смешанного стиля Альджамейн Стерлинг заявил, что как можно скорее хочет подписать контракт на поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянином Петром Яном.
RT на русском 03:03
2
Общество

В России изменятся правила выселения из аварийного жилья

В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
Известия вчера в 11:55
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Происшествия

Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше

Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 12:15
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Политика

Эрдоган посетил собор Святой Софии

РИА Новости вчера в 13:04
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Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

RuNews24.ru 18 июля в 10:05
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Футбол

Почеттино отказался от предложения «Монако» возглавить клуб

Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отказался возглавить «Монако». Об этом информирует The Athletic.
ProstoProSport 04:43
Политика

На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru 18 июля в 23:53
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Армия и оружие

Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Политическая Экспертиза 18 июля в 12:13
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Политика

Главы стран ЕС вновь не договорились по бюджету

Саммит ЕС, на котором лидеры пытались договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета, возобновится днем в понедельник, пишет Би-би-си 20 июля.
Известия 00:49
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
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Армия и оружие

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения".
Piter.tv 01:28
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