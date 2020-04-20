Экономика

ТАССТАССМинфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

Минфин РФ не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, при необходимости их будут увеличивать. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
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Минфин не планирует сокращение расходов бюджета

Rambler News Service09:59

Минфин РФ не будет сокращать расходы бюджета в 2020 году

ГЛАС.RU08:41

Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

ТАСС07:12

Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

RT на русском07:39

Расходы на бюджет России сокращаться не будут

Ёлдаш07:25

Силуанов: Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

Газета.Ru07:21

Минфин не собирается урезать расходы бюджета в этом году

Национальная служба новостей07:43
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Общество

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

Российская газета 08:21
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Армия и оружие

Испанская газета ABC рассказала о преимуществах АК перед M16

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В Ростове в 9 пунктов выдачи пропусков стали образовываться внушительные очереди, передают пользователи соцсетей.
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Треть россиян высказываются за перенос майских праздников

Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции.
Астрахань FM 07:18
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

REGNUM 09:35
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Политика

Минздрав заявил о полувоенном сценарии борьбы с коронавирусом

Борьба с новым коронавирусом в России проходит по полувоенному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 10:12
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Суд смягчил срок активисту Котову

Газета.Ru 10:01
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Здоровье

Минздрав назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

В России более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 10:13
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
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Энергетика

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель

Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель.
Российская газета 05:48
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Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
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Политика

Власти США испытывали биологическое оружие на населении страны

Дни24 04:09
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Экономика

Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых

Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
ТАСС 03:23
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Здоровье

Число заразившихся пациентов и врачей российской больницы превысило 90

Ранее сообщалось, что коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 10:20
Культура

Умер писатель Александр Кабаков

Радио Культура вчера в 05:34
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Политика

Президент РФ: из Китая в РФ поступило 150 миллионов масок

Китай поставил в Россию порядка 150 млн масок, заявил президент России Владимир Путин 20 апреля на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
ИА Красная Весна 09:22
Политика

Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ

Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
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Здоровье

Путин провел совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел видеосовещание, посвященное ситуации с коронавирусом и санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
РИА Новости 09:07
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
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Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
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Армия и оружие

Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
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Шоу-бизнес

Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова осталась без денег

Певица Татьяна Буланова призналась, что у нее закончились деньги. В последнее время поклонники переживают за звезду.
Газета Metro 08:01
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Общество

В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер

В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (управляет ресторанами KFC).
Известия 08:44
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Общество

В Балтайском районе вводится карантин

В Балтайском районе Саратовской области завтра, 21 апреля, вводится карантин.
КП - Саратов 10:18
Общество

Кабмин выделил 1,3 млрд руб. Росгвардии на закупку медицинской техники

Правительство России выделило Росгвардии около 1,3 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ и других медицинских приборов для лечения коронавирусной инфекции.
РБК 07:34
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Армия и оружие

Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая

Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
РИА Новости 09:19
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