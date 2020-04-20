Экономика

ТАССТАССМинфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

Минфин РФ не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, при необходимости их будут увеличивать. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
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Минфин РФ не будет сокращать расходы бюджета в 2020 году

ГЛАС.RU08:41

Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

ТАСС07:12

Минфин не собирается урезать расходы бюджета в этом году

Национальная служба новостей07:43

Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

RT на русском07:39

Расходы на бюджет России сокращаться не будут

Ёлдаш07:25

Силуанов: Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

Газета.Ru07:21

Минфин России отказался сокращать бюджетные расходы в 2020 году

Компания07:50
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:02, Ашберн
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В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
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В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

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Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
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Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
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С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

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Министерство культуры планирует восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев.
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Меркель назвала вакханалией дискуссии о смягчении карантина в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала вакханалией дискуссии о смягчении карантинных мер, которые ведутся в немецких регионах, передает агентство DPA, ссылаясь на участников видеоконференции президиума правящей партии Христианско-демократический союз.
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Назван средний возраст зараженных коронавирусом в России

Средний возраст пациентов с подтвержденных диагнозом COVID-19 в нашей стране составляет 47,9 года среди женщин и 44,7 года среди мужчин.
ТВ Центр 08:19
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Врачи выдадут лекарства для больных COVID-19

Для зараженных коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, врачи будут бесплатно выдавать лекарства.
Известно.ру 07:58
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
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Армия и оружие

Американский патруль в Сирии был атакован. Есть раненые

«Местные жители сообщили, что военная машина Hammer, на которой двигалась группа американских военных и бойцов СДС (Сирийских демократических сил) была атакована группой неизвестных на пути к деревне Рувейшид на юго-западе Эль-Хасаке, в результате чего автомобиль был уничтожен и ранены нескольких находившихся в нем военных», — говорится в сообщении агентства.
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Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса

Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
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Общество

Лондонский суд отложил слушания по экстрадиции Тинькова в США

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Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
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СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону

Москва, 20 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Старшими тренерами сборных России по биатлону стали Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
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В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
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Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
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Volkswagen выплатит за дизельный скандал 620 млн евро

Концерн выплатит 200 тысячам пострадавших компенсации на общую сумму 620 млн евро.
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В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19".
Российская газета 06:01
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США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

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Видео празднования Пасхи в доме Заворотнюк появилось в Сети

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Эксперт назвал создание единой вакцины от COVID-19 наивной мечтой

Создание единой вакцины для всего человечества от коронавируса - наивная мечта, рассказал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным председатель экспертного совета Российского антидопингового агентства "РАДА", доктор медицинских наук Николай Дурманов.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011. Член Совета Безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Доктор экономических наук.
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