Экономика
ТАССМинфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году
Минфин РФ не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, при необходимости их будут увеличивать. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
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Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Космос
Стоит прислушаться к сигналам свыше: возможно, они смогут изменить вашу жизнь. 7 признаков того, что вы получаете космическую информацию
Всеобъемлющее чувство любви приходит внезапно, причем не к какому-то отдельному объекту, а к жизни и ко всему миру в целом.
SM News 07:41
Шоу-бизнес
Прилучный впервые прокомментировал «избиение Муцениеце»
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК 18 апреля в 20:32
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Культура
Минкульт возместит потери музеев и театров
Министерство культуры планирует восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев.
Орфей 07:00
Общество
Меркель назвала вакханалией дискуссии о смягчении карантина в Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала вакханалией дискуссии о смягчении карантинных мер, которые ведутся в немецких регионах, передает агентство DPA, ссылаясь на участников видеоконференции президиума правящей партии Христианско-демократический союз.
Аргументы и Факты 08:41
Общество
Назван средний возраст зараженных коронавирусом в России
Средний возраст пациентов с подтвержденных диагнозом COVID-19 в нашей стране составляет 47,9 года среди женщин и 44,7 года среди мужчин.
ТВ Центр 08:19
Здоровье
Врачи выдадут лекарства для больных COVID-19
Для зараженных коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, врачи будут бесплатно выдавать лекарства.
Известно.ру 07:58
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Армия и оружие
Американский патруль в Сирии был атакован. Есть раненые
«Местные жители сообщили, что военная машина Hammer, на которой двигалась группа американских военных и бойцов СДС (Сирийских демократических сил) была атакована группой неизвестных на пути к деревне Рувейшид на юго-западе Эль-Хасаке, в результате чего автомобиль был уничтожен и ранены нескольких находившихся в нем военных», — говорится в сообщении агентства.
ИА Красная Весна 08:49
Общество
Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса
Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
Life.ru вчера в 05:48
Общество
Лондонский суд отложил слушания по экстрадиции Тинькова в США
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне перенес слушания об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США.
Коммерсантъ 07:41
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Биатлон
СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону
Москва, 20 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Старшими тренерами сборных России по биатлону стали Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
REGNUM 08:18
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Шоу-бизнес
Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»
Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru 07:25
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
Авто
Volkswagen выплатит за дизельный скандал 620 млн евро
Концерн выплатит 200 тысячам пострадавших компенсации на общую сумму 620 млн евро.
Автоновости дня 08:43
Происшествия
В Крыму МВД изобличило сотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом»
В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19".
Российская газета 06:01
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Видео празднования Пасхи в доме Заворотнюк появилось в Сети
Торжество прошло в доме актрисы Анастасии Заворотнюк, который находится в поселке Крекшино, под Москвой.
Слово и Дело 05:55
Политика
Эксперт назвал создание единой вакцины от COVID-19 наивной мечтой
Создание единой вакцины для всего человечества от коронавируса - наивная мечта, рассказал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным председатель экспертного совета Российского антидопингового агентства "РАДА", доктор медицинских наук Николай Дурманов.
РИА Новости 08:55