Минфин РФ не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, при необходимости их будут увеличивать. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

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