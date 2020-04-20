Экономика
ТАССМинфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году
Минфин РФ не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, при необходимости их будут увеличивать. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
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Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
BFM.ru 07:22
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Политика
Участников Парада отправят на карантин
Вести.Ru 05:22
Авто
Интерьер Porsche 911 обогатился новыми вариантами отделки
Подразделение Porsche Exclusive Manufaktur разработало «новую концепцию интерьера» для всех версий Porsche 911, которая отличается подбором материалов и сочетанием оттенков.
Драйв 07:56
Армия и оружие
В Сирии произошло нападение на американских военных
Американские военные подверглись атаке со стороны неизвестных 20 апреля в провинции Хасака, сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.
ИА Красная Весна 07:25
Общество
Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады
Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Во Владикавказе на площади в центре города проходит несогласованный митинг против режима самоизоляции, действующего по всей стране из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент «Коммерсанта».
Ведомости 08:51
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
Экономика
Начали за здравие, закончили — в самоизоляции
Непосредственно для рынка недвижимости важным стал запуск программы сельской ипотеки в Ленинградской области, а также начало работы с проектным финансированием и эскроу-счетами ведущих застройщиков города.
Фонтанка.Ру 07:28
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
Общество
Треть россиян высказываются за перенос майских праздников
Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции.
Астрахань FM 07:18
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева в зеленой пижаме празднует Пасху
Алла Борисовна предстала перед фанатами без макияжа и в зеленой пижаме, что только добавило ролику домашнего уюта.
Слово и Дело 02:36
Наука
Связали тяжелые формы COVID-19 с чрезмерной активностью иммунитета
Причиной смерти от китайского вируса может быть активность иммунных клеток в организме человека, об этом сообщает новостное издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 17 апреля в 14:21
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Экономика
Ставки инвесторов на обвал рынка США достигли рекорда с января 2016 года
Газета приводит цифры исследовательской компании S3 Partners, согласно которым на прошлой неделе короткие позиции в биржевом фонде SPDR S&P 500 Trust (отслеживает акции индекса крупнейших компаний США S&P 500) составили $68,1 млрд.
РБК 05:09
Авто
Редкая «Волга» с салоном из кожи крокодила выставлена на продажу
На сайте по продаже автомобилей Авто.ру появился очень редкий экземпляр – речь идет о «Волге» ГАЗ-3111, которая была выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
CarsWeek.ru вчера в 03:08
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
Здоровье
9 новых случаев коронавируса зафиксировали в Алтайском крае
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 13407 человек, под меднаблюдением сейчас находятся 1461 человек, (за сутки добавилось – 265).
Катунь 24 вчера в 01:50
Игры
PlayStation 5 и Xbox Series X из-за отмены E3 покажут уже в мае
Российская газета 06:35
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Биатлон
СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону
Москва, 20 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Старшими тренерами сборных России по биатлону стали Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
REGNUM 08:18