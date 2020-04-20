Экономика

ТАССТАССМинфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

Минфин РФ не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, при необходимости их будут увеличивать. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Минфин РФ не будет сокращать расходы бюджета в 2020 году

ГЛАС.RU08:41

Минфин России отказался сокращать бюджетные расходы в 2020 году

Компания07:50

Силуанов: Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

Газета.Ru07:21

Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

RT на русском07:39

Расходы на бюджет России сокращаться не будут

Ёлдаш07:25

Минфин не собирается урезать расходы бюджета в этом году

Национальная служба новостей07:43

Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

ТАСС07:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:38, Ашберн
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
BFM.ru 07:22
1,4K
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
188
Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
560
Политика

Участников Парада отправят на карантин

Вести.Ru 05:22
45
Авто

Интерьер Porsche 911 обогатился новыми вариантами отделки

Подразделение Porsche Exclusive Manufaktur разработало «новую концепцию интерьера» для всех версий Porsche 911, которая отличается подбором материалов и сочетанием оттенков.
Драйв 07:56
Армия и оружие

В Сирии произошло нападение на американских военных

Американские военные подверглись атаке со стороны неизвестных 20 апреля в провинции Хасака, сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.
ИА Красная Весна 07:25
Общество

Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады

Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
2
Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Во Владикавказе на площади в центре города проходит несогласованный митинг против режима самоизоляции, действующего по всей стране из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент «Коммерсанта».
Ведомости 08:51
2,7K
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
332
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском вчера в 07:56
3,7K
Экономика

Начали за здравие, закончили — в самоизоляции

Непосредственно для рынка недвижимости важным стал запуск программы сельской ипотеки в Ленинградской области, а также начало работы с проектным финансированием и эскроу-счетами ведущих застройщиков города.
Фонтанка.Ру 07:28
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
1K
Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
78
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,8K
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
532
Политика

Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
4
Общество

Треть россиян высказываются за перенос майских праздников

Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции.
Астрахань FM 07:18
73
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева в зеленой пижаме празднует Пасху

Алла Борисовна предстала перед фанатами без макияжа и в зеленой пижаме, что только добавило ролику домашнего уюта.
Слово и Дело 02:36
44
Наука

Связали тяжелые формы COVID-19 с чрезмерной активностью иммунитета

Причиной смерти от китайского вируса может быть активность иммунных клеток в организме человека, об этом сообщает новостное издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 17 апреля в 14:21
38
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2,1K
Происшествия

Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве

РБК 05:06
631
Политика

На Украине наградили бывшего эсэсовца

Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
13
Экономика

Ставки инвесторов на обвал рынка США достигли рекорда с января 2016 года

Газета приводит цифры исследовательской компании S3 Partners, согласно которым на прошлой неделе короткие позиции в биржевом фонде SPDR S&P 500 Trust (отслеживает акции индекса крупнейших компаний США S&P 500) составили $68,1 млрд.
РБК 05:09
Авто

Редкая «Волга» с салоном из кожи крокодила выставлена на продажу

На сайте по продаже автомобилей Авто.ру появился очень редкий экземпляр – речь идет о «Волге» ГАЗ-3111, которая была выставлена на продажу в Санкт-Петербурге.
CarsWeek.ru вчера в 03:08
Общество

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

В Свердловской области в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничат продажу алкоголя.
Российская газета 08:21
87
Здоровье

9 новых случаев коронавируса зафиксировали в Алтайском крае

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 13407 человек, под меднаблюдением сейчас находятся 1461 человек, (за сутки добавилось – 265).
Катунь 24 вчера в 01:50
245
Игры

PlayStation 5 и Xbox Series X из-за отмены E3 покажут уже в мае

Российская газета 06:35
2
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,8K
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,8K
Биатлон

СБР утвердил старших тренеров сборной России по биатлону

Москва, 20 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Старшими тренерами сборных России по биатлону стали Владимир Королькевич и Роберт Кабуков.
REGNUM 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное