Экономика
ТАССМинфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году
Минфин РФ не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, при необходимости их будут увеличивать. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:08, Ашберн
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ
Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
Шоу-бизнес
В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru 09:40
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Политика
Минздрав заявил о полувоенном сценарии борьбы с коронавирусом
Подготовка регионов России к борьбе с новым коронавирусом проходит по полувоенному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 10:12
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
Общество
Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады
Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
Общество
Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Политика
Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса
Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
NewInform 08:57
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
Тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад, уточнил ее представитель.
Коммерсантъ 09:16
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Политика
Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год
Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM вчера в 18:15
Здоровье
Глава Минздрава оценил эффект от режима самоизоляции в Москве
Снижающийся поток госпитализированных с COVID-19 в столичных больницах говорит об эффективности мер по самоизоляции, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Экономика сегодня 03:58
Здоровье
Названо число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
В Российской Федерации свыше 700 пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, находятся в тяжёлом состоянии.
Национальная служба новостей 10:23
Общество
Стрелюхин: устанавливаем тотальный контроль за передвижением граждан
Председатель штаба Александр Стрелюхин напомнил о введении на территории региона с сегодняшнего дня пропускного режима, а также о штрафных санкциях, предусмотренных за его нарушение.
Репортер64 10:40
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Политика
Путин рассказал об итальянской помощи России в борьбе с коронавирусом
Как сообщал NEWS.ru, российский президент на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране рассказал о том, что США начнут поставки в РФ комплектующих для производства аппаратов ИВЛ.
News.ru 09:55
Путешествия
Отели Турции получат сертификаты коронавирусной безопасности
Отели Турции перед началом туристического сезона пройдут сертификацию на безопасность от COVID-19 и соблюдение стандартов гигиены.
Уралинформбюро 10:19
Энергетика
Китай выиграл в ценовой войне России и Саудовской Аравии
На фоне эпидемии коронавируса и резкого падения цен на нефть Китай начал усиленно скупать сырье в свой стратегический резерв, сообщает Reuters.
Lenta.ru 09:53
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Джессика Альба в жизни оказалась вдвое толще, чем в Instagram
Джессика Альба с рождением третьего ребенка совсем забросила кинокарьеру, но многие до сих пор считают ее одной из самых красивых женщин мира.
Wday.ru 01:50