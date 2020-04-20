Экономика

ТАССТАССМинфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

Минфин РФ не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, при необходимости их будут увеличивать. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
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Минфин не планирует сокращение расходов бюджета

Rambler News Service09:59

Минфин РФ не будет сокращать расходы бюджета в 2020 году

ГЛАС.RU08:41

Минфин не собирается урезать расходы бюджета в этом году

Национальная служба новостей07:43

Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

RT на русском07:39

Расходы на бюджет России сокращаться не будут

Ёлдаш07:25

Силуанов: Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

Газета.Ru07:21

Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

ТАСС07:12
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:08, Ашберн
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Политика

Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ

Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
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Шоу-бизнес

В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru 09:40
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
4,1K
Общество

В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы

С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
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Политика

Минздрав заявил о полувоенном сценарии борьбы с коронавирусом

Подготовка регионов России к борьбе с новым коронавирусом проходит по полувоенному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 10:12
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Общество

Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание

Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
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Общество

Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады

Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
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Происшествия

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

РИА Новости 09:14
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Общество

Суд смягчил срок активисту Котову

Газета.Ru 10:01
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,9K
Здоровье

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
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Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
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Политика

Путин поддержал идею обеспечить медиков вакциной от коронавируса

Медики подвергаются опасности во время лечения больных коронавирусной инфекцией.
NewInform 08:57
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Общество

«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

Тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад, уточнил ее представитель.
Коммерсантъ 09:16
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
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Политика

Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год

Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM вчера в 18:15
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Здоровье

Глава Минздрава оценил эффект от режима самоизоляции в Москве

Снижающийся поток госпитализированных с COVID-19 в столичных больницах говорит об эффективности мер по самоизоляции, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Экономика сегодня 03:58
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Здоровье

Названо число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

В Российской Федерации свыше 700 пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, находятся в тяжёлом состоянии.
Национальная служба новостей 10:23
3
Общество

Стрелюхин: устанавливаем тотальный контроль за передвижением граждан

Председатель штаба Александр Стрелюхин напомнил о введении на территории региона с сегодняшнего дня пропускного режима, а также о штрафных санкциях, предусмотренных за его нарушение.
Репортер64 10:40
2
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
1
Политика

Путин рассказал об итальянской помощи России в борьбе с коронавирусом

Как сообщал NEWS.ru, российский президент на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране рассказал о том, что США начнут поставки в РФ комплектующих для производства аппаратов ИВЛ.
News.ru 09:55
2
Путешествия

Отели Турции получат сертификаты коронавирусной безопасности

Отели Турции перед началом туристического сезона пройдут сертификацию на безопасность от COVID-19 и соблюдение стандартов гигиены.
Уралинформбюро 10:19
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Энергетика

Китай выиграл в ценовой войне России и Саудовской Аравии

На фоне эпидемии коронавируса и резкого падения цен на нефть Китай начал усиленно скупать сырье в свой стратегический резерв, сообщает Reuters.
Lenta.ru 09:53
2
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Шоу-бизнес

Джессика Альба в жизни оказалась вдвое толще, чем в Instagram

Джессика Альба с рождением третьего ребенка совсем забросила кинокарьеру, но многие до сих пор считают ее одной из самых красивых женщин мира.
Wday.ru 01:50
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