Экономика

ТАССТАССМинфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

Минфин РФ не планирует сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году, при необходимости их будут увеличивать. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Расходы на бюджет России сокращаться не будут

Ёлдаш07:25

Минфин РФ не будет сокращать расходы бюджета в 2020 году

ГЛАС.RU08:41

Минфин не собирается урезать расходы бюджета в этом году

Национальная служба новостей07:43

Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

RT на русском07:39

Минфин не планирует сокращение расходов бюджета

Rambler News Service09:59

Силуанов: Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

Газета.Ru07:21

Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году

ТАСС07:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
2K
Энергетика

Стоимость WTI вышла в отрицательную зону

Стоимость WTI вышла в отрицательную зону Стоимость нефти WTI впервые за всю историю биржевых торгов стала отрицательной — минус $55 за баррель на 21:40 по Москве, хотя еще в начале торгового дня составляла $18.
Коммерсантъ 14:30
1,6K
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру

Актриса направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.
Слово и Дело вчера в 09:52
30
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
РИА Новости 08:05
7,2K
Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 18 апреля в 03:30
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
41
Наука

Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса

Ученые из Тайваня и Австралии сообщили об обнаружении первой значительной мутации нового коронавируса SARS-CoV-2, результаты предварительного исследования опубликовали на сайте препринтов bioRxiv.
РИА Новости 06:59
25
Общество

В России суды впервые начнут рассматривать дела по интернету

В связи с распространением коронавирусной инфекции суды в России впервые начнут рассматривать дела с помощью интернета.
9111.ru 10:12
3
Футбол

«Локомотив» окажет помощь семье умершего футболиста второй команды

Московский футбольный клуб «Локомотив» окажет помощь семье умершего воспитанника команды Иннокентия Самохвалова.
RT на русском 11:46
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
2,3K
Общество

Всем детям Севастополя выплатят по 3000 рублей

Из бюджета Севастополя всем семьям с детьми выплатят по 3000 рублей на каждого ребенка в связи с экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости Крым 11:48
9
Происшествия

В Рязанской области умерли два пациента с коронавирусом

Первые два пациента с положительным тестом на COVID-19 скончались в Рязанской области, сообщает правительство.
РИА Новости 10:51
21
Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
29
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
6
Общество

Глава Северной Осетии пообещал помочь пострадавшим из-за коронавируса

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообещал помочь всем жителям республики, которые пострадали из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 14:40
Экономика

Количество прекративших работу ИП в марте выросло на 77%

Количество вновь зарегистрированных ИП в январе-феврале этого года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 32,9% - с 48,2 тыс. до 64,1 тыс.
Интерфакс 08:01
5
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
238
Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы

Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
iReactor 06:41
5
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК вчера в 22:04
820
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
304
Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
3,2K
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Общество

Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе

Кавказский узел 11:01
Общество

СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями

Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
99
Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
2,2K
Экономика

Фонд развития промышленности докапитализируют еще на 30 млрд рублей

Фонд развития промышленности будет докапитализирован в 2020 году еще на 30 миллиардов рублей, передает пресс-служба Минпромторга РФ слова главы министерства Дениса Мантурова.
ПРАЙМ 17 апреля в 11:55
2
Происшествия

Эвакуированный из Таиланда россиянин нанес себе травмы в обсерваторе

Один из эвакуированных из Таиланда россиян нанес себе травмы в обсерваторе в Свердловской области.
Lenta.ru 13:48
3
Армия и оружие

Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
379
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
614
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное