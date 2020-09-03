Экономика сегодня 4

Минфин Россииобнародовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу. Обычно в него входит информация об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах. В этот раз этих данных в релизе впервыые не было.