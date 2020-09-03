Минфин не опубликовал данные о нефтегазовых доходах бюджета
Минфин Россииобнародовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу. Обычно в него входит информация об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах. В этот раз этих данных в релизе впервыые не было.В источнике
С чего всё началось
Минфин России опубликовал
ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
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