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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин не опубликовал данные о нефтегазовых доходах бюджета

Минфин Россииобнародовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу. Обычно в него входит информация об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах. В этот раз этих данных в релизе впервыые не было.В источнике
С чего всё началось
Минфин России опубликовал
 ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце.
РБК06:50
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Коммерсантъ

Минфин не опубликовал данные о нефтегазовых доходах бюджета

Коммерсантъ09:08
ТАСС

Минфин: бюджет России в сентябре недополучит 75,5 млрд руб. нефтегазовых доходов

ТАСС12:31
Реальное время

Минфин закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Реальное время09:44
Компания

Минфин скрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Компания09:33
Говорит Москва

Минфин предсказал недополучение 75,5 млрд руб. от нефтегазовых доходов

Говорит Москва12:43
БИЗНЕС Online

Минфин закрыл информацию о выпадающих нефтегазовых доходах

БИЗНЕС Online07:45
РБК

Минфин с задержкой раскрыл выпадающие нефтегазовые доходы бюджета

РБК06:50

В Германии опровергли заявления о фальсификации дела Навального

Ранее Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, заявил, что Варшава и Берлин обсуждали фальсификацию «отравления» основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, чтобы «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».
Ведомости13:12
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Заслуженный врач дала прогноз по второй волне коронавируса в России

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Rambler News Service11:37

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REGNUM07:04
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

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Газета.Ru07:58
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В Белом доме заявили о прогрессе в переговорах Сербии и Косово

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РИА Новости12:51

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LiveResult.Ru09:56