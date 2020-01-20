Энергетика
ТАССМинфин не отказывается от идеи введения НДПИ на попутный нефтяной газ
Минфин РФ не отказывается от идеи ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ). Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин. "Мы работаем над этим", - сказал Трунин, отвечая на соответствующий вопрос.
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В России могут разрешить добывать полезные ископаемые из попутных вод
Парламентская газета19 января в 16:07
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