Минфин РФ не отказывается от идеи ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ). Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин. "Мы работаем над этим", - сказал Трунин, отвечая на соответствующий вопрос.

Минфин не отказывается от идеи введения НДПИ на попутный нефтяной газ

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