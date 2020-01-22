Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин не планирует менять бюджетное правило

Цена отсечения нефти в бюджетном правиле каждый год индексируется на 2%. Также Минфин приступил к работе над поправками в закон о федеральном бюджете для реализации послания президента.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48

СМИ: ради выполнения обещаний президента придется отменять налоговые льготы нефтяникам

Московский Комсомолецвчера в 23:07

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

Чиновники объяснили, где возьмут 4,5 триллиона рублей на выполнение задач президента

URA.Ruвчера в 21:36

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

РИА Новостивчера в 23:07

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известиявчера в 19:04

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Российская газетавчера в 10:31
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Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Армия и оружие

Страшная правда: как во время боевых действий в Донбассе ВСУ жгли машины с беженцами

В ленте директор школы в поселке Хрящеватое под Луганском Евгения Пшениченко рассказала, как к ним приезжали военные ВСУ и уговаривали покинуть населенный пункт, говоря, что иначе они все будут убиты.
ТК Звезда вчера в 22:19
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Политика

РБК: Руководители главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку

После назначения нового Генерального прокуратура Игоря Краснова руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку.
URA.Ru вчера в 09:39
Происшествия

В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик

В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:26
Игры

На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Игромания.ру вчера в 15:01
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Музыка

Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Газета.Ru 21 января в 11:07
Политика

Трамп первым из американских президентов посетит митинг против абортов

В США Дональд Трамп станет первым президентом, который примет участие в митинге противников абортов.
Российская газета вчера в 20:04
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Происшествия

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

В администрации Благовещенска сообщили, что все сообщения о минировании детских садов в городе оказались ложными.
RT на русском вчера в 23:46
Футбол

Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году

Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов.
Бомбардир.ру вчера в 09:54
Происшествия

Члену банды «Цапки» Алексееву предъявлено новое обвинение

Коммерсантъ вчера в 14:34
Гаджеты

Обновление кулера AMD Wraith Prism увеличило количество тепловых трубок

Одна из старших моделей, Wraith Prism, недавно претерпела эволюционные изменения, предложив при неизменных габаритах полуторакратное увеличение количества тепловых трубок.
3DNews вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 21 января в 07:45
Наука

Глобальное потепление на треть связано с выбросами фреонов

RuNews24.ru 20 января в 20:18
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»

37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Блокнот.ру вчера в 03:15
Армия и оружие

National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет

Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Известия вчера в 23:59
Общество

Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»

Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
RT на русском вчера в 23:34
Происшествия

Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России

Вечером 22 января СМИ сообщили также, что с подозрением на заражение коронавирусом в Москву прилетел пассажир из Таиланда.
РБК вчера в 12:32
Политика

Мишустин объявил новый состав правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин официально объявил новый состав правительства России.
Sputnik Таджикистан 21 января в 12:07
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Вечерний курьер вчера в 11:47
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости вчера в 07:49
Армия и оружие

Российские десантники оценили БМД-4М

Как отметил командир батальона Константин Шипов, БМД-4М является новейшей скоростной плавающей гусеничной машиной.
Российская газета вчера в 05:57
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru вчера в 11:39
Авто

Toyota отзывает 3,4 миллиона автомобилей

Daily-Motor.Ru вчера в 10:13
Политика

Пушков оценил шансы Украины вступить в ЕС вместо Великобритании

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности для Украины вступить в Европейский союз после выхода из него Великобритании.
Известия вчера в 19:21
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Neva.Today вчера в 22:40
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