Экономика
Российская газетаМинфин не планирует менять бюджетное правило
Цена отсечения нефти в бюджетном правиле каждый год индексируется на 2%. Также Минфин приступил к работе над поправками в закон о федеральном бюджете для реализации послания президента.
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с чего всё началось
Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.Известиявчера в 16:01
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СМИ: ради выполнения обещаний президента придется отменять налоговые льготы нефтяникам
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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