Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в бюджет до 11 февраля.

с чего всё началось

Цена отсечения нефти в бюджетном правиле каждый год индексируется на 2%. Также Минфин приступил к работе над поправками в закон о федеральном бюджете для реализации послания президента.

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