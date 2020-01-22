Экономика
Российская газетаМинфин не планирует менять бюджетное правило
Цена отсечения нефти в бюджетном правиле каждый год индексируется на 2%. Также Минфин приступил к работе над поправками в закон о федеральном бюджете для реализации послания президента.
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с чего всё началось
2 трлн в бюджете есть, и столько же не хватает. Наиболее вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей.Известиявчера в 16:01
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СМИ: ради выполнения обещаний президента придется отменять налоговые льготы нефтяникам
Московский Комсомолецвчера в 23:07
СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Телеканал 360°вчера в 20:00
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Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Политика
В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик
В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае из-за телевизора
Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в жилом доме на юге Красноярского края.
Теннис
Теннисист Медведев вышел в третий круг Australian Open
Здоровье
Немецкие врачи назвали неожиданную причину развития гастрита
Немецкие врачи определили и назвали популярные лекарства, из-за которых может развиться гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка.
Происшествия
Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек
Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын актрисы Раисы Рязановой, тоже актер
В ночь на 22 января скоропостижно ушел из жизни единственный сын актрисы Раисы Рязановой.
Политика
Генсек ООН рассказал об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент есть четыре "всадника Апокалипсиса", угрожающих миру.
Футбол
Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса»
Бывший футболист «Спартака» Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса», об этом говорится на официальном сайте клуба.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»
Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости».
Общество
Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
Происшествия
Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными
В администрации Благовещенска сообщили, что все сообщения о минировании детских садов в городе оказались ложными.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Происшествия
В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета
Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в среду на территории аэродрома, расположенного около города Корона (штат Калифорния).
Политика
Россия и Израиль подписали договор об усыновлении
Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека, сообщает газета Sydney Morning Herald.
Общество
Путин разрешил сразу тратить материнский капитал
Политика
Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.
Общество
В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Фигурное катание
Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ
Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Гаджеты
Уникальная раскладушка Motorola выходит 6 февраля
Lenovo в ноябре прошлого года представила гибкий смартфон Motorola Razr 2019, который должен был поступить в продажу под конец 2019 года.
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».