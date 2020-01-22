Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин не планирует менять бюджетное правило

Цена отсечения нефти в бюджетном правиле каждый год индексируется на 2%. Также Минфин приступил к работе над поправками в закон о федеральном бюджете для реализации послания президента.
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с чего всё началось

Благородный разрыв: где взять 4,5 трлн на выполнение задач президента

2 трлн в бюджете есть, и столько же не хватает. Наиболее вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента

РБКвчера в 23:48

СМИ: ради выполнения обещаний президента придется отменять налоговые льготы нефтяникам

Московский Комсомолецвчера в 23:07

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Российская газетавчера в 10:31

Чиновники объяснили, где возьмут 4,5 триллиона рублей на выполнение задач президента

URA.Ruвчера в 21:36

СМИ: стало известно, откуда возьмут 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Телеканал 360°вчера в 20:00

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Известиявчера в 19:04

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

РИА Новостивчера в 23:07
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Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 17:22
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM вчера в 18:58
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Происшествия

В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик

В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:26
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com вчера в 01:54
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Ведомости вчера в 16:21
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

Интерфакс 00:44
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае из-за телевизора

Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в жилом доме на юге Красноярского края.
ФАН 01:25
Теннис

Теннисист Медведев вышел в третий круг Australian Open

Коммерсантъ 01:11
Здоровье

Немецкие врачи назвали неожиданную причину развития гастрита

Немецкие врачи определили и назвали популярные лекарства, из-за которых может развиться гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка.
Ugpressa.ru вчера в 12:14
Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Умер единственный сын актрисы Раисы Рязановой, тоже актер

В ночь на 22 января скоропостижно ушел из жизни единственный сын актрисы Раисы Рязановой.
MOS.news вчера в 22:46
Политика

Генсек ООН рассказал об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент есть четыре "всадника Апокалипсиса", угрожающих миру.
РИА Новости вчера в 15:50
Футбол

Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса»

Бывший футболист «Спартака» Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса», об этом говорится на официальном сайте клуба.
МИР 24 вчера в 22:37
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости».
Коммерсантъ 01:29
Общество

Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

REGNUM вчера в 13:56
Происшествия

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

В администрации Благовещенска сообщили, что все сообщения о минировании детских садов в городе оказались ложными.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

Александр Емельяненко арестован за хулиганство

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
РИА Новости вчера в 02:42
Происшествия

В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета

Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в среду на территории аэродрома, расположенного около города Корона (штат Калифорния).
ТАСС вчера в 17:19
Политика

Россия и Израиль подписали договор об усыновлении

Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
РИА Новости вчера в 22:12
Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека, сообщает газета Sydney Morning Herald.
РИА Новости 01:15
Общество

Путин разрешил сразу тратить материнский капитал

Live24 вчера в 08:46
Политика

Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.
Известия вчера в 23:35
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 21 января в 13:16
Фигурное катание

Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ

Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru вчера в 20:44
Гаджеты

Уникальная раскладушка Motorola выходит 6 февраля

Lenovo в ноябре прошлого года представила гибкий смартфон Motorola Razr 2019, который должен был поступить в продажу под конец 2019 года.
iXBT.com вчера в 21:53
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
RT на русском вчера в 13:49
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