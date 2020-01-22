2 трлн в бюджете есть, и столько же не хватает. Наиболее вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей.

с чего всё началось

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