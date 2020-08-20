Минфин не поддержал отмену транспортного налога

Налог «в значительной степени» формирует доходную базу региональных и местных бюджетов. Также он является «одним из источников формирования дорожных фондов», — говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.