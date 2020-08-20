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BFM.ru
BFM.ru

Минфин не поддержал отмену транспортного налога

Налог «в значительной степени» формирует доходную базу региональных и местных бюджетов. Также он является «одним из источников формирования дорожных фондов», — говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
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РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБКвчера в 16:17
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъвчера в 15:20
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москвавчера в 12:38
RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русскомвчера в 12:49
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАССвчера в 12:42
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°вчера в 13:46
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомостивчера в 12:30

У Армении появился 17 Национальный герой: Минобороны о присвоении

После публикации указа о присвоении звания на сайте президента пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала запись, в которой рассказала, за что капитану ВС Армении Рубену Санамяну присвоено высшее звание Национального героя.
Rusarminfo.ru09:13
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В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители

Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости14:32
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Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27
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Три лаборатории не обнаружили признаков отравления у Навального

Признаки отравления у Алексея Навального не были обнаружены в результате исследований, проведенных в трех лабораториях, сообщил главный врач омской больницы Александр Мураховский 21 августа журналистам.
ИА Красная Весна14:18
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