Минфин не поддержал отмену транспортного налога
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Налог «в значительной степени» формирует доходную базу региональных и местных бюджетов. Также он является «одним из источников формирования дорожных фондов», — говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога
Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
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