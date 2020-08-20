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BFM.ru
BFM.ru

Минфин не поддержал отмену транспортного налога

Налог «в значительной степени» формирует доходную базу региональных и местных бюджетов. Также он является «одним из источников формирования дорожных фондов», — говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
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РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБКвчера в 16:17
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъвчера в 15:20
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомостивчера в 12:30
RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русскомвчера в 12:49
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАССвчера в 12:42
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москвавчера в 12:38
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°вчера в 13:46

Фестиваль «Спасская башня-2020» отменен из-за коронавируса

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который планировалось провести 28 августа — 6 сентября на Красной площади в Москве, перенесен на год из-за угрозы коронавируса, сообщили его организаторы.
Коммерсантъ12:43
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Глава ВОЗ заявил, что вакцина не остановит пандемию коронавируса

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Российская газета13:58
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Врачи начали готовить Навального к перевозке в Германию

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ИА Красная Весна13:41

Уникальная структура костей динозавров удерживала огромный вес

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МедиаПоток01:30
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