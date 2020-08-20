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BFM.ru
BFM.ru

Минфин не поддержал отмену транспортного налога

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога. Это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Такой комментарий дали в пресс-службе ведомства агентству ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
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RT на русском

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

RT на русскомвчера в 12:49
Коммерсантъ

Минфин счел нецелесообразным отмену транспортного налога

Коммерсантъвчера в 15:20
Телеканал 360°

Минфин посчитал отмену транспортного налога нецелесообразной

Телеканал 360°вчера в 13:46
РБК

Минфин выступил против отмены транспортного налога

РБКвчера в 16:17
ТАСС

Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога

ТАССвчера в 12:42
Говорит Москва

Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Говорит Москвавчера в 12:38
Ведомости

Минфин выступил против отмены транспортного налога

Ведомостивчера в 12:30

18-летний южносахалинец утонул в заливе Анива

18 августа в Корсаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области (с местом дислокации в городе Анива) поступило сообщение о том, что на берегу Анивского залива, обнаружено тело неустановленного молодого человека.
18-летний южносахалинец утонул в заливе Анива
Сахалин.Инфовчера в 05:05

На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
0:43
РИАМО18 августа в 19:00
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Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

Чтобы разобраться в картине и понять сам рисунок, вышеуказанным ученым пришлось провести много серьезных исследований, в ходе которых они изучили более 25 000 снимков сердечной мышцы, которые делали с помощью оборудования для МРТ.
ToDay News Ufaвчера в 16:37
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Навальный получил отравление нейротоксикантами

Изучив симптомы, врачи пришли к предварительному выводу, что у блогера могут быть нарушения в нервной системе: по первичным признакам специалисты установили, что у Навального нарушена передача нервных импульсов - это вполне способно спровоцировать отравление нейротоксикантами.
РЕН ТВвчера в 10:28
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Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова, проходящего по делу о смертельном ДТП, Эльман Пашаев заявил, что на подушке безопасности автомобиля, в котором находился его подзащитный, обнаружен пот второго человека.
Известиявчера в 16:40