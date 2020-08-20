Минфин не поддержал отмену транспортного налога
Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога. Это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Такой комментарий дали в пресс-службе ведомства агентству ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога
Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
ТАССвчера в 12:42
Подробнее о событии