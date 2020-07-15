Экономика
КоммерсантъМинфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. По словам господина Максимова, на фоне кризиса появились спекуляции на тему использования накоплений россиян.
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Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.ТАСС05:53
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Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
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Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
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Vprognoze.ru 08:03
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Вышел трейлер финального сезона скандинавского сериала Netflix «Дождь»
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Уткин высказался о возможном назначении Бердыева тренером «Спартака»
Известный журналист Василий Уткин на своём канале в YouTube высказался по поводу слухов о назначении Курбана Бердыева главным тренером «Спартака».
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«Тоттенхэм» на выезде обыграл середняка АПЛ
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Газизов: обсуждаем с Тедеско трансферы «Спартака» на будущий сезон
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победной игры с «Ахматом» (3:0) рассказал о перспективах главного тренера команды Доменико Тедеско.
Metaratings 14:08
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РИА Новости 13:54
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В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
Футбол
РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина
Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
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Тренер «Крыльев Советов»: с «Краснодаром» у нас отобрали чистый гол
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МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
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Должно помочь. Пенсионерам готовят выплаты за советский стаж
Российские пенсионеры могут получить выплаты за стаж, накопленный со времен Советского Союза.
Primpress.ru 14:30
Экономика
Илон Маск впервые вошел в число 10 богатейших людей планеты по версии Forbes
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Газета.Ru 15:19
Политика
В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний.
Газета.Ru 13:44