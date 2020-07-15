Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. Об этом заявил на онлайн-конференции замминистра финансов Тимур Максимов.
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с чего всё началось

Минфин не рассматривал накопления граждан как источник финансирования дефицита бюджета

Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.
ТАССвчера в 05:53

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Министерство финансов обещает не изымать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета

Эхо Москвывчера в 09:04

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Коммерсантъвчера в 07:56

Минфин не рассматривает изъятие накоплений россиян для финансирования дефицита бюджета

ПРАЙМвчера в 06:10

Минфин РФ: будут ли бюджет пополнять с помощью накоплений россиян

URA.Ruвчера в 06:39

Минфин не рассматривал накопления россиян как способ восполнить дефицит бюджета

Газета.Ruвчера в 06:12

Минфин ответил на идею спасти бюджет с помощью накоплений граждан

Lenta.ruвчера в 07:34

Минфин не рассматривал накопления граждан как источник финансирования дефицита бюджета

ТАССвчера в 05:53
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Коммерсантъ вчера в 16:55
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Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

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Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
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Футбол

Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»

REGNUM вчера в 16:23
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Гаджеты

Vivo iQOO V2019A может стать одним из самых доступных 5G-смартфонов

ПРАЙМ 13 июля в 02:50
Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru вчера в 11:35
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Армия и оружие

Флот Великобритании опозорился из-за антироссийских торпед

Ранее Великобритания заявляла, что торпеды Spearfish – это уникальное оружие, способное уничтожать подводные лодки Китая и РФ.
Shraibikus News вчера в 13:25
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Политика

Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании

Госдума одобрила поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней.
Интерфакс вчера в 06:16
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
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Происшествия

Мосгорсуд отменил продление ареста обвиняемому в хищении 7 млрд рублей у «Новикомбанка»

По версии следствия, Новикомбанк выдавал предпринимателю заведомо невозвратные кредиты.
Говорит Москва 00:33
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Авто

Автодилеры в России начали выдавать номера

«Все работает нормально, клиенту в ГИБДД не нужно ехать — он забирает авто из салона с номерами уже, а задержка вызвана процессом получения статуса спецорганизации», — отметили в дилерском центре.
SpeedMe 01:11
Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
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Футбол

«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью

«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings вчера в 17:42
Футбол

ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о переходе Гайча

Газета.Ru вчера в 22:20
Политика

В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США

Оператор газопровода «Северный поток-2» прокомментировал угрозы главы Госдепа США Майка Помпео ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве.
Военное дело вчера в 15:31
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Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Здоровье

В Омске поставлен рекорд по вновь выявленным заболевшим коронавирусом

По сообщению пресс-службы областного министерства здравоохранения, за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 105 омичей.
Московский Комсомолец Омск вчера в 06:27
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Футбол

За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей

Спорт день за днем вчера в 16:49
Наука

Найден эффективный способ похудеть для тех, кто не хочет считать калории

Наверняка каждый хотя бы раз решал сесть на диету, в том числе и на такую, в которой необходимо долго голодать.
Ридус вчера в 23:54
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ

Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала, как она переболела коронавирусом

ФАН вчера в 23:17
Общество

Власти Татарии разрешили открыть торговые центры и кафе

Казань, 15 июля 2020, 14:45 — REGNUM В Татарии по рекомендации Роспотребнадзора с 15 июля отменяются ограничения на работу торговых центров, предприятий общественного питания и аттракционов на открытом воздухе.
REGNUM вчера в 07:45
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Единоборства

Эллиотт победил Бенуа на турнире UFC on ESPN 13

Чемпионат 00:25
Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Экономика

В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%

После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия вчера в 06:18
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Экономика

Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса

Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
Дума ТВ 13 июля в 09:05
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