Экономика
Российская газетаМинфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. Об этом заявил на онлайн-конференции замминистра финансов Тимур Максимов.
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Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.ТАСС05:53
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Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге
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Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвел итоги разгромной победы над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата России.
Metaratings 13:55
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В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
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Размах крыльев андского кондора достигает 3 м. Проводя исследования с птицами данного вида, ученые выяснили, что один из испытуемых пролетел внушительное расстояние в 160 км, не взмахивая при этом крыльями.
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Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
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Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
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Lenta.ru 12:01
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Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
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Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами
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Российская газета 12:27
Культура
Большой театр впервые выступит на фестивале в Херсонесе
Впервые Большой театр выступит с концертами в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
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Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
Футбол
Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.
RT на русском 14:01
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей вчера в 01:09
Политика
Соцопрос: Зеленский с огромным запасом выигрывает президентские выборы
Согласно результатам опроса, если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, в первом туре Зеленский получил бы 37% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.
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Общество
Задержанный в Берлине Казначеев вышел из СИЗО после внесения залога
Ранее задержанный в Берлине российский музыкант Денис Казначеев, которому грозит экстрадиция в США, вышел из СИЗО после внесения залога.
RT на русском 12:38
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
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Общество
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Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
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Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
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Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
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На Youtube-канале HBO Max опубликовали тизер, в котором представили будущие проекты платформы, сообщает IndieWire.
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В Баку митингующие ворвались в здание парламента и потребовали войны
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Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
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Армия и оружие
Пентагон заказал у Boeing первые истребители F-15EX
ВВС США заказали у Boeing первые восемь истребителей F-15EX, способных нести гиперзвуковое вооружение.
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Общество
Режим ЧС после урагана ввели в двух районах Саратовской области
В двух районах Саратовской области, Марксовском и Питерском, введен режим ЧС.
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