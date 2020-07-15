Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. Об этом заявил на онлайн-конференции замминистра финансов Тимур Максимов.
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с чего всё началось

Минфин не рассматривал накопления граждан как источник финансирования дефицита бюджета

Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.
ТАСС05:53

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Минфин отреагировал на идею изъять накопления у россиян

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Минфин РФ: будут ли бюджет пополнять с помощью накоплений россиян

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Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Коммерсантъ07:56

Минфин не рассматривает изъятие накоплений россиян для финансирования дефицита бюджета

ПРАЙМ06:10

Минфин не рассматривал накопления граждан как источник финансирования дефицита бюджета

ТАСС05:53
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Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге

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Наука

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Общество

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Общество

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Хореограф рассказал, что Тутберидзе просила Щербакову покинуть группу

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Политика

Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами

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Культура

Большой театр впервые выступит на фестивале в Херсонесе

Впервые Большой театр выступит с концертами в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
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Общество

Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
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Опубликовано видео встречи Петра Яна в аэропорту Екатеринбурга

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Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
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Политика

Соцопрос: Зеленский с огромным запасом выигрывает президентские выборы

Согласно результатам опроса, если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, в первом туре Зеленский получил бы 37% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.
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Задержанный в Берлине Казначеев вышел из СИЗО после внесения залога

Ранее задержанный в Берлине российский музыкант Денис Казначеев, которому грозит экстрадиция в США, вышел из СИЗО после внесения залога.
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Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

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Общество

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

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РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

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ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ

Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
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Кино

Платформа HBO Max представила тизер будущих проектов

На Youtube-канале HBO Max опубликовали тизер, в котором представили будущие проекты платформы, сообщает IndieWire.
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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
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Армия и оружие

Пентагон заказал у Boeing первые истребители F-15EX

ВВС США заказали у Boeing первые восемь истребителей F-15EX, способных нести гиперзвуковое вооружение.
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Режим ЧС после урагана ввели в двух районах Саратовской области

В двух районах Саратовской области, Марксовском и Питерском, введен режим ЧС.
Известия 09:20
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