с чего всё началось

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. Об этом заявил на онлайн-конференции замминистра финансов Тимур Максимов.

Футбол Газизов: «Спартак» ответил на судейство тремя красивыми голами с игры Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвел итоги разгромной победы над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата России.

Политика В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17 В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс". 283

Наука Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями Размах крыльев андского кондора достигает 3 м. Проводя исследования с птицами данного вида, ученые выяснили, что один из испытуемых пролетел внушительное расстояние в 160 км, не взмахивая при этом крыльями. 17

Общество В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости. 8

Общество Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку. 26

Политика Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2» Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга. 650

Политика Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша. 701

Культура Большой театр впервые выступит на фестивале в Херсонесе Впервые Большой театр выступит с концертами в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Футбол Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак» Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона. 394

Политика Соцопрос: Зеленский с огромным запасом выигрывает президентские выборы Согласно результатам опроса, если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, в первом туре Зеленский получил бы 37% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 41

Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,3K

Авто ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое. 210

Театры Худрук Сергей Женовач опроверг скандал в труппе МХТ имени Чехова Сразу несколько Telegram-каналов ранее заявили, что члены труппы МХТ имени Чехова на одном из сборов театра перед возобновлением сезона открыто выступили против действующего руководства учреждения. 1