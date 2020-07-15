Экономика
Российская газетаМинфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. Об этом заявил на онлайн-конференции замминистра финансов Тимур Максимов.
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с чего всё началось
Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.ТАССвчера в 05:53
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Министерство финансов обещает не изымать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета
Эхо Москвывчера в 09:04
Минфин не рассматривал накопления россиян как способ восполнить дефицит бюджета
Газета.Ruвчера в 06:12
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Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
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Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Автоспорт
Серхио Перес может заменить Кими Райкконена в Alfa Romeo
Теоретически, в американской команде Серхио может заменить Романа Грожана, а в Alfa Romeo занять место Кими Райкконена, если финский ветеран Формулы 1 примет решение о завершении карьеры.
F1news.ru 08:15
Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
Политика
В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках
Как утверждается в заявлении Рааба, при этом «нет никаких свидетельств существования обширной кампании России против выборов».
RT на русском 10:21
Политика
Канье Уэста зарегистрировали кандидатом на выборах в Оклахоме
После противоречивых заявлений о возможном участии рэпера Канье Уэста в президентских выборах в США, артисту удалось зарегистрировать свою кандидатуру в штате Оклахома.
Газета.Ru 08:41
Происшествия
Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач
Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
Политика
Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 10:42
Общество
Полковник ГРУ Квачков приехал к схиигумену Сергию
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, ранее осужденный за организацию мятежа и обвинявшийся в покушении на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, прибыл в Среднеуральский женский монастырь.
Московский Комсомолец 08:36
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Шоу-бизнес
Модель порадовала фанатов снимком в прозрачном наряде без белья
Lenta.ru вчера в 21:08
Армия и оружие
В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС
РИА Новости 09:37
Политика
Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2»
Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений.
РБК 10:31
Гаджеты
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:50
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
Политика
Зеленский заявил, что шестой год Украина защищает свой суверенитет от «российской агрессии»
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте, отметил, что Украина шесть лет борется против России и делает все, чтобы наступил мир.
Украина.ру 09:40