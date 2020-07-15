Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.

с чего всё началось

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. Об этом заявил на онлайн-конференции замминистра финансов Тимур Максимов.

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