Экономика
Российская газетаМинфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. Об этом заявил на онлайн-конференции замминистра финансов Тимур Максимов.
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Минфин РФ не рассматривает возможность принудительного использования накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.ПРАЙМ15 июля в 06:10
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Министерство финансов обещает не изымать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета
Эхо Москвы15 июля в 09:04
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Газета.Ru15 июля в 06:12
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