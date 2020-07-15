Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. Об этом заявил на онлайн-конференции замминистра финансов Тимур Максимов.
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Минфин не рассматривает изъятие накоплений россиян для финансирования дефицита бюджета

Минфин РФ не рассматривает возможность принудительного использования накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
ПРАЙМ15 июля в 06:10

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Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Piter.tv16 июля в 14:31

Министерство финансов обещает не изымать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета

Эхо Москвы15 июля в 09:04

Минфин не рассматривал накопления граждан как источник финансирования дефицита бюджета

ТАСС15 июля в 05:53

Минфин РФ: будут ли бюджет пополнять с помощью накоплений россиян

URA.Ru15 июля в 06:39

Минфин не рассматривал накопления россиян как способ восполнить дефицит бюджета

Газета.Ru15 июля в 06:12

Минфин не рассматривает изъятие накоплений россиян для финансирования дефицита бюджета

ПРАЙМ15 июля в 06:10

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Коммерсантъ15 июля в 07:56
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Армия и оружие

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