Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. Об этом заявил на онлайн-конференции замминистра финансов Тимур Максимов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Минфин не рассматривает изъятие накоплений россиян для финансирования дефицита бюджета

Минфин РФ не рассматривает возможность принудительного использования накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
ПРАЙМ15 июля в 06:10
Подробнее о событии
Piter.tv

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Piter.tv16 июля в 14:31
Эхо Москвы

Министерство финансов обещает не изымать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета

Эхо Москвы15 июля в 09:04
ПРАЙМ

Минфин не рассматривает изъятие накоплений россиян для финансирования дефицита бюджета

ПРАЙМ15 июля в 06:10
URA.Ru

Минфин РФ: будут ли бюджет пополнять с помощью накоплений россиян

URA.Ru15 июля в 06:39
Газета.Ru

Минфин не рассматривал накопления россиян как способ восполнить дефицит бюджета

Газета.Ru15 июля в 06:12
Коммерсантъ

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Коммерсантъ15 июля в 07:56
ТАСС

Минфин не рассматривал накопления граждан как источник финансирования дефицита бюджета

ТАСС15 июля в 05:53
Реклама

Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов.
Известия07:27
Реклама

Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края

Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правдавчера в 02:22
518
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии

На видео российский военнослужащий напоминает американскому военному, что российские Вооруженные силы присутствуют на территории САР по приглашению президента Башара Асада, и спрашивает, на каком основании там находятся войска США.
Газета.Ru07:07
122
Реклама
Реклама
Реклама