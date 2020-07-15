Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
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Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. Об этом заявил на онлайн-конференции замминистра финансов Тимур Максимов.В источнике
С чего всё началось
Минфин не рассматривает изъятие накоплений россиян для финансирования дефицита бюджета
Минфин РФ не рассматривает возможность принудительного использования накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
ПРАЙМ15 июля в 06:10
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Министерство финансов обещает не изымать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета
Эхо Москвы15 июля в 09:04
Минфин не рассматривал накопления россиян как способ восполнить дефицит бюджета
Газета.Ru15 июля в 06:12