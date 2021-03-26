ТАССМинфин не советует пытаться заработать на отпуск торговлей на биржеЗамминистра финансов РФ Алексей Моисеев считает, что неквалифицированным инвесторам не стоит пытаться заработать на отпуск на рынке акций.В источникеПРАЙММосква 24Ставропольская правдаРИА НовостиПодробнее о событииОбманутые «диванные» инвесторы ждут возврата денегСтавропольская правда07:50В Минфине назвали основную ошибку начинающих инвесторовМосква 2406:16В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынкеРИА Новости05:46Чиновник сообщил, что глупо пытаться заработать на отпуск игрой на акцияхИА Красная Весна05:56Минфин объяснил основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынкеПРАЙМ05:37Минфин не советует пытаться заработать на отпуск торговлей на биржеТАСС04:33Показать ещёОценить2КомментироватьПоделиться