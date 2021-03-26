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ТАСС

Минфин не советует пытаться заработать на отпуск торговлей на бирже

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев считает, что неквалифицированным инвесторам не стоит пытаться заработать на отпуск на рынке акций.В источнике
ПРАЙМ
Москва 24
Ставропольская правда
РИА Новости

Подробнее о событии

Обманутые «диванные» инвесторы ждут возврата денег

Ставропольская правда07:50

В Минфине назвали основную ошибку начинающих инвесторов

Москва 2406:16

В Минфине назвали основную ошибку неопытных игроков на финансовом рынке

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Чиновник сообщил, что глупо пытаться заработать на отпуск игрой на акциях

ИА Красная Весна05:56

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Минфин не советует пытаться заработать на отпуск торговлей на бирже

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В Москве следователю полиции предъявлено обвинение в краже 25 млн рублей

В Москве руководителю следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы Михаилу Белявскому предъявлено обвинение в краже вещественных доказательств в виде денежных средств в размере 25 млн рублей.
Известия10:30