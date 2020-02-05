Экономика
ТАССМинфин не увидел ущерба от сделки ОПЕК+ для доходов бюджета
Минфин РФ не увидел ущерба для бюджета от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
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Здоровье
В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отметила день рождения в горах
Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Футбол
Месси задумался об уходе из «Барселоны»
Общество
ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Происшествия
В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку
В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Политика
Лукашенко собрал совещание по работе энергокомплекса страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне переговоров с главой России Владимиром Путиным проводит совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
Футбол
«Барселона» подтвердила, что Дембеле потребуется новая операция
В официальном заявлении «Барселона» объявила, что 11 февраля игрок перенесет операцию в финском Турку.
Армия и оружие
В Иране рассказали о производстве ракет-носителей третьего поколения
Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Тегеран обладает технологией производства ракет-носителей третьего поколения.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M31 оснастят камерой с 64-Мп сенсором
Транспорт
Автомобилисты много часов стоят в пробке на трассе М-4 «Дон»
Автомобилисты много часов стоят в заторах в Веселовском и Красносулинском районах.
Общество
Польша отказалась от российского угля
Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Наука
Завершено крупнейшее исследование полного генома рака
Как сообщает Today News Ufa, таким образом ученые хотят не просто предсказать, кто из людей сможет прожить до глубокой старости, но и попробовать предугадать развитие у людей таких серьезных отклонений, как сахарный диабет, болезни сердца, болезнь Альцгеймера и даже рак.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Политика
Новым гендиректором «Сухого» стал глава РСК «МиГ»
Здоровье
Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу
Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.