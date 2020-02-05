Минфин РФ не увидел ущерба для бюджета от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Минфин не увидел ущерба от сделки ОПЕК+ для доходов бюджета

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