Экономика

ТАССТАССМинфин не увидел ущерба от сделки ОПЕК+ для доходов бюджета

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Минфин РФ не увидел ущерба для бюджета от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
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