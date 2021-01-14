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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин не видит резервов для серьезного снижения налогов в России

У России нет ресурсов для существенного снижения налоговой нагрузки, считает замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, если сранивать с другими странами, уровень налоговой нагрузки в стране «далек от запредельного».В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

У государства нет долгосрочных источников, которые бы позволили существенно снизить налоговую нагрузку, полагает статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Интерфаксвчера в 06:43
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REGNUM

Эксперт назвал три основных фактора, замедляющих экономический рост РФ

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Российская газета

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Минфин рассказал о возможности снижения налоговой нагрузки в России

ПРАЙМвчера в 06:10
Интерфакс

В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

Интерфаксвчера в 06:43
РИА Новости

Минфин оценил возможность снижения налоговой нагрузки

РИА Новостивчера в 06:10
Lenta.ru

В России не увидели возможности для снижения налогов

Lenta.ruвчера в 07:18
ТАСС

Замглавы Минфина заявил об отсутствии возможностей для существенного снижения налогов в РФ

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В феврале рубль вернется к показателям июля 2020 года

Специально для "Российской газеты" Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами, рассказал, что ждать рынкам в ближайшем будущем: - По нашим оценкам, цена на нефть марки Brent сохранится на уровне 56-57 долларов за баррель, прогнозирует эксперт, даже несмотря на некоторое снижение нефтяных цен в данный момент.
В феврале рубль вернется к показателям июля 2020 года
Российская газета22:00

Россия начала выход из договора по открытому небу

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — говорится в сообщении.
РБК06:05