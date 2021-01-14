АвтоВАЗ лишил в 2021 году Lada Vesta самого мощного мотора

По словам СМИ, в условиях пандемии отечественный автопроизводитель постепенно сокращает версии исполнения LADA Vesta с агрегатом 1.8 на седанах и универсалах (SW), при этом отдавая свое предпочтение наиболее популярным двигателям 1.6 мощностью 106 и 113 л.с. Отметим, что в последнее время названный мощный мотор не один раз дорабатывался.