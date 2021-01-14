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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин не видит резервов для серьезного снижения налогов в России

У России нет ресурсов для существенного снижения налоговой нагрузки, считает замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, если сранивать с другими странами, уровень налоговой нагрузки в стране «далек от запредельного».В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

У государства нет долгосрочных источников, которые бы позволили существенно снизить налоговую нагрузку, полагает статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Интерфаксвчера в 06:43
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Российская газета

Обложение обязывает

Российская газетавчера в 11:00
Lenta.ru

В России не увидели возможности для снижения налогов

Lenta.ruвчера в 07:18
Московский Комсомолец

В Минфине не увидели возможности снижения налогов в России

Московский Комсомолецвчера в 05:38
РИА Новости

Минфин оценил возможность снижения налоговой нагрузки

РИА Новостивчера в 06:10
ПРАЙМ

Минфин рассказал о возможности снижения налоговой нагрузки в России

ПРАЙМвчера в 06:10
ТАСС

Минфин оценит эффективность инвестльгот

ТАССвчера в 07:06
Интерфакс

В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

Интерфаксвчера в 06:43

АвтоВАЗ лишил в 2021 году Lada Vesta самого мощного мотора

По словам СМИ, в условиях пандемии отечественный автопроизводитель постепенно сокращает версии исполнения LADA Vesta с агрегатом 1.8 на седанах и универсалах (SW), при этом отдавая свое предпочтение наиболее популярным двигателям 1.6 мощностью 106 и 113 л.с. Отметим, что в последнее время названный мощный мотор не один раз дорабатывался.
АвтоВАЗ лишил в 2021 году Lada Vesta самого мощного мотора
32CARS.ru13 января в 13:56