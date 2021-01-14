Минфин не видит резервов для серьезного снижения налогов в России
У России нет ресурсов для существенного снижения налоговой нагрузки, считает замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, если сранивать с другими странами, уровень налоговой нагрузки в стране «далек от запредельного».В источнике
С чего всё началось
В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги
У государства нет долгосрочных источников, которые бы позволили существенно снизить налоговую нагрузку, полагает статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Интерфаксвчера в 06:43
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