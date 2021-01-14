У России нет ресурсов для существенного снижения налоговой нагрузки, считает замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, если сранивать с другими странами, уровень налоговой нагрузки в стране «далек от запредельного».

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С чего всё началось В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги У государства нет долгосрочных источников, которые бы позволили существенно снизить налоговую нагрузку, полагает статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Интерфакс вчера в 06:43