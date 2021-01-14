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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин не видит резервов для серьезного снижения налогов в России

У России нет ресурсов для существенного снижения налоговой нагрузки, считает замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, если сранивать с другими странами, уровень налоговой нагрузки в стране «далек от запредельного».В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

У государства нет долгосрочных источников, которые бы позволили существенно снизить налоговую нагрузку, полагает статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Интерфаксвчера в 06:43
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ПРАЙМ

Минфин рассказал о возможности снижения налоговой нагрузки в России

ПРАЙМвчера в 06:10
Lenta.ru

В России не увидели возможности для снижения налогов

Lenta.ruвчера в 07:18
Интерфакс

В Минфине заявили, что у властей нет возможности существенно снизить налоги

Интерфаксвчера в 06:43
РИА Новости

Минфин оценил возможность снижения налоговой нагрузки

РИА Новостивчера в 06:10
Российская газета

Обложение обязывает

Российская газетавчера в 11:00
ТАСС

Минфин оценит эффективность инвестльгот

ТАССвчера в 07:06
Московский Комсомолец

В Минфине не увидели возможности снижения налогов в России

Московский Комсомолецвчера в 05:38

В Германии умерли десять человек, привившихся вакциной Pfizer

В немецком Институте Пауля Эриха проверяют данные о смерти десяти человек после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщила глава его отдела безопасности лекарств и препаратов Бригитте Келлер-Станиславски.
РИА Новостивчера в 13:43