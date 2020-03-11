Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Общество Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса Власти Индии в связи с угрозой коронавируса приостанавливают действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.

Общество Правительство Украины ввело трехнедельный тотальный карантин Украинские власти объявили о введении на территории страны трехнедельного карантина в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Украинское правительство объявило о трехнедельном карантине в стране Украинское правительство предприняло ряд мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса, введя трехнедельный карантин на всей территории страны.

Гаджеты Apple отменила презентацию iPhone SE 2 Компания Apple отменила презентацию с анонсом смартфона iPhone 9 (SE 2), пишет «Вести.ru» со ссылкой на Cult of Mac.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.