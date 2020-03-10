Экономика
Экономика сегодняМинфин РФ не видит причин для рецессии в экономике страны
Причины для рецессии в экономике России отсутствуют, несмотря на падение цен на нефть и снижение курса национальной валюты, заявил заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев.
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Замглавы Минфина Владимир Колычев заявил журналистам, что Минфин РФ не ожидает рецессии в экономике России и выпадения ненефтегазовых доходов бюджета в 2020 году, сообщает РИА «Новости».Znak.com13:15
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Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Политика
Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
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Президент России согласился обнулить свои президентские сроки
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
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В Таджикистане осудили на 25 лет колонии двух участников «банды GTA»
В Таджикистане двух участников "банды GTA" Боира Гуломова и Муроджона Каримова осудили на 25 лет колонии, сообщает пресс-служба российской Генпрокуратуры.
Общество
В Великобритании ищут добровольцев, готовых заразиться коронавирусом
Самые эффективные из протестированных вакцин и лекарств намерены ввести заразившимся коронавирусом.
Футбол
Суд оштрафовал Умтити на 33 тысячи евро
Владелица жилья требовала с футболиста 180 тысяч евро, однако суд оценил нанесенный Умтити ущерб в размере 33 тысяч евро.
Культура
Apple выпустила пятичасовой фильм о прогулке по Эрмитажу
Корпорация Apple в рамках большой программы сотрудничества выпустила пятичасовой фильм-прогулку по Эрмитажу.
Политика
Дмитрий Медведев поддержал возможность участия Путина в выборах
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей официальной странице "ВКонтакте" заявил, что будущее возможное участие президента России в выборах главы государства, обоснованное Конституцией РФ, обеспечит преемственность во власти.
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Капаррос возглавил сборную Армении
Испанский тренер Хоакин Капаррос возглавил национальную сборную Армении.
Гаджеты
Apple разрешила протирать iPhone спиртом
На фоне эпидемии коронавируса, которая продолжает распространяться в разных странах, компания Apple обновила правила использования своих гаджетов, разрешив пользователям протирать смартфоны дезинфицирующими салфетками.
Игры
Подтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam
Напомним, изначально Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году и собрала массу наград от критиков и игроков.
Армия и оружие
Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски
Американские самолеты-невидимки F-22 и канадские истребители CF-18 перехватили 10 марта у побережья Аляски два российских самолета-разведчика Ту-142, сообщает CNN.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Политика
В Москве начались одиночные пикеты против обнуления сроков Путина
В центре Москвы начались одиночные пикеты против обнуления президентских сроков, сообщает телеканал «Дождь».
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Общество
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу
Новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) вступил в силу с 8 марта 2020 года, следует из опубликованной на сайте Центробанка информации.
Общество
Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
Общество
«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта
Запущенный в декабре прошлого года экспортный газопровод в Китай "Сила Сибири", как и любой другой газопровод, нуждается в остановках для технического обслуживания.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Общество
Аксёнов напомнил о необходимости экономить воду в Крыму
По словам Аксёнова, речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идет.
Общество
В Новой Москве появится инфекционный корпус для борьбы с коронавирусом
В Новой Москве появится мобильный комплекс инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций для борьбы с коронавирусом.
Политика
Пентагон назвал возврат С-400 условием для поставок Patriot Турции
Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400, заявили в Пентагоне.
Наука
Homo erectus в Эфиопии изготавливали орудия разных доисторических эпох
Исследование показало, что эти доисторические люди могли создавать как примитивные, так и сложные инструменты, как будто из разных эпох.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.