Экономика
Экономика сегодняМинфин РФ не видит причин для рецессии в экономике страны
Причины для рецессии в экономике России отсутствуют, несмотря на падение цен на нефть и снижение курса национальной валюты, заявил заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Замглавы Минфина Владимир Колычев заявил журналистам, что Минфин РФ не ожидает рецессии в экономике России и выпадения ненефтегазовых доходов бюджета в 2020 году, сообщает РИА «Новости».Znak.com13:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Политика
Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина
Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Футбол
Широков: страдать из-за запрета будут в основном болельщики «Спартака»
Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек, до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Энергетика
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 72 рублей на открытии торгов
В ходе торгов на Московской бирже во вторник утром курс доллара превысил 72 рубля.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Общество
ФБР арестовало россиянина по обвинению в торговле крадеными данными
Сообщается, что на ней торговали данными, которые хакеры украли у пользователей социальных сетей, при этом для легальной торговли сайт практически не использовался.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Общество
Формула-1 объявила о контракте с крупнейшей нефтяной компанией мира
В Формуле-1 объявили о подписании долгосрочного контракта с крупнейшей нефтегазовой компанией мира Saudi Aramco, сообщает официальный сайт серии.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Политика
Посольство РФ в Нидерландах обвинило следствие по MH17 в предвзятости
Следствие в Нидерландах игнорирует российские данные об обстоятельствах сбития малайзийского Боинга рейса MH17 над Украиной в 2014 году, заявили в посольстве России в Нидерландах 10 марта, сообщает пресс-служба посольства.
Политика
Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента Владимира Путина по поправке о президентских сроках.
Наука
Новая углеродная мембрана генерирует в сто раз больше энергии
Новая ультратонкая углеродная мембрана, созданная учеными из Лейденского университета, позволяет получать в сто раз больше энергии из морской воды, чем все известные аналоги, сообщается на ресурсе phys.org 10 марта.
Армия и оружие
Главнокомандующий ВС Польши заразился коронавирусом
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика инфицирован коронавирусом нового типа, оповещает министерство нацобороны в Twitter.
Экономика
АКРА объявило о начале финансового кризиса
10 марта индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта – границу перехода финансовой системы в состояние кризиса.
Хоккей
«Сибирь» победила «Автомобилист» и вышла в следующий раунд плей-офф
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» на выезде в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (2:1).
Кино
Появился дебютный ролик второго сезона мультсериала «Харли Квинн»
На YouTube-канале DC Universe появился дебютный ролик второго сезона мультсериала «Харли Квинн».
Политика
Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»
Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
Игры
Подтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam
В Steam уже появилась соответствующая страница. Как и в PS4-версии, заявлена полная поддержка русского языка.