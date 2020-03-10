Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМинфин РФ не видит причин для рецессии в экономике страны

Причины для рецессии в экономике России отсутствуют, несмотря на падение цен на нефть и снижение курса национальной валюты, заявил заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев.
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Замглавы Минфина Владимир Колычев заявил журналистам, что Минфин РФ не ожидает рецессии в экономике России и выпадения ненефтегазовых доходов бюджета в 2020 году, сообщает РИА «Новости»
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