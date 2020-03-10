с чего всё началось

Причины для рецессии в экономике России отсутствуют, несмотря на падение цен на нефть и снижение курса национальной валюты, заявил заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев.

Минфин РФ не видит причин для рецессии в экономике страны

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