Чиновник отметил, что он не считает вероятным снижение цен на бензин, однако и роста стоимости как такового на фоне волатильности на рынке нефти не предвидится. Стоит отметить, что ранее аналогичную точку зрения высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Минфин не ждет снижения цен на бензин в России

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