Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМинфин не ждет снижения цен на бензин в России

Чиновник отметил, что он не считает вероятным снижение цен на бензин, однако и роста стоимости как такового на фоне волатильности на рынке нефти не предвидится. Стоит отметить, что ранее аналогичную точку зрения высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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