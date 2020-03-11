Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМинфин не ждет снижения цен на бензин в России

Чиновник отметил, что он не считает вероятным снижение цен на бензин, однако и роста стоимости как такового на фоне волатильности на рынке нефти не предвидится. Стоит отметить, что ранее аналогичную точку зрения высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

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Минфин: Бензин в РФ не подешевеет из-за обвала нефтяных цен, но и дорожать не должен

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Власти России пообещали не снижать цены на бензин

Lenta.ruвчера в 03:17

Минфин не ждет снижения цен на бензин в России из-за обвала нефтяных котировок

ТАССвчера в 02:20
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РИА Новости вчера в 19:39
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В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
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Речь идёт об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года, — говорится в сообщении.
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Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе

Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
РИА Новости вчера в 18:52
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Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Российские клиенты Visa смогут удалять данные своих карт с сайтов, где они оставляли банковские сведения.
Газета.Ru 01:24
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В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

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Общество

В России выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом

Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в России. Таким образом, на данный момент в стране 28 заболевших.
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Энергетика

Минэнерго США снизило прогноз по добыче нефти в стране

Министерство энергетики США ожидает снижения добычи нефти в стране в 2020 году на 210 тыс. баррелей в сутки — до 12,99 млн баррелей в сутки.
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Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

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Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков

Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
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Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях

Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
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Россия передала порядка 800 тест-систем собственной разработки, позволяющих диагностировать коронавирус нового типа, странам ЕАЭС, Ирану, Северной Корее и Монголии, а также странам СНГ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
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Школы в Липецкой области уходят на карантин

С 11 марта все школы Липецкой области уйдут на двухнедельный карантин.
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Общество

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.
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Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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Вдова советского эстрадного певца Муслима Магомаева Тамара Синявская оценила выбор актера на главную роль в сериале о нем. По мнению Синявской, сербский артист Милош Бикович больше всех подошел на роль Магомаева.
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Заксобрание Забайкальского края в четверг на внеочередной сессии одобрило закон о поправке в Конституцию РФ, единственный голос "против" был от депутата КПРФ Николая Мерзликина, сообщает корреспондент РИА Новости.
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Гол Наместникова помог «Колорадо» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

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В Минэнерго назвали сроки возвращения к ценам на нефть в $40—45

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Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

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Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

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Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
РИА Новости 01:00
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