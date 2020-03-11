Энергетика
iReactorМинфин: цены на бензин в России не снизятся
Цены на бензин в России не снизятся, как это происходит в Соединенных Штатах на фоне обвала цен на нефть. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ. По словам заместителя министра финансов Алексея Сазанова, рост цен также не прогнозируется.
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Комментарии
Происшествия
На шахте в Коми произошло задымление
Горняков шахты "Заполярная-2" в республике Коми эвакуируют из-за задымления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Политика
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Наука
Сидеть на корточках оказалось полезно для здоровья
Авторы научной работы отметили, что хадза обычно сидели на корточках или на коленях.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Общество
Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса
Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
Футбол
«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы
Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Космос
Достижения Boeing в космосе высоко оценил российский ученый
Провал испытательного полета космического аппарата Boeing Starliner является также большим достижением, заявил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев 9 марта на своей странице в Facebook.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Спорт
ЧМ по хоккею с мячом перенесен на октябрь из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года в Иркутске перенесен на октябрь из-за коронавируса.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом
Проводившая расследование международная следственная группа, сформированная из представителей Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады, расквартированной под Курском.
Происшествия
В Сирии в ДТП погиб российский военный
Энергетика
В Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть
Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что устраивающая Россию цена на нефть установится во втором полугодии 2020 года.
Политика
Байден победил на праймериз в пяти штатах из шести
Кандидат в президенты США Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии в пяти штатах из шести, сообщает "Газета.ру".
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Происшествия
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Общество
Крупнейшая игровая выставка E3 отменяется из-за коронавируса
Electronic Entertainment Expo(E3), ежегодная выставка индустрии компьютерных игр, проводимая Entertainment Software Association, отменяется из-за проблем с коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Футбол
Джордже Деспотович: «Зачем „Оренбургу“ сдавать матч? Нам нужны очки»
Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович после поражения (1:5) от «Сочи» в рамках перенесённого матча 18-го тура чемпионата России не сожалеет о том, что игра не была сыграна в прошлом году, а также считает, что в следующем туре его команда создаст проблемы «Спартаку».
Общество
«Слабое» место у коронавируса обнаружили китайские учёные
По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
Наука
Названы главные факторы смертей от коронавируса
Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Культура
Вдова Магомаева одобрила сыгравшего его Биковича
Вдова советского эстрадного певца Муслима Магомаева Тамара Синявская оценила выбор актера на главную роль в сериале о нем. По мнению Синявской, сербский артист Милош Бикович больше всех подошел на роль Магомаева.