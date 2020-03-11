Энергетика

iReactoriReactorМинфин: цены на бензин в России не снизятся

Цены на бензин в России не снизятся, как это происходит в Соединенных Штатах на фоне обвала цен на нефть. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ. По словам заместителя министра финансов Алексея Сазанова, рост цен также не прогнозируется.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Минфин не ждет снижения цен на бензин в России из-за обвала нефтяных котировок

ТАСС02:20

В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

РБК03:51

Минфин не ожидает изменения цен на бензин из-за ситуации с нефтью

Коммерсантъ03:42

В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

РИА Новости02:39

Бензин не подешевеет, не надейтесь. Ну почему?

Фонтанка.Ру12:59

Минфин: цены на бензин в России не снизятся

iReactor03:15

В Минфине рассказали, что будет с ценами на бензин

Национальная служба новостей02:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:55, Ашберн

Комментарии

Происшествия

На шахте в Коми произошло задымление

Горняков шахты "Заполярная-2" в республике Коми эвакуируют из-за задымления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 15:55
Политика

Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 16:21
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru 16:27
Политика

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:33
Наука

Сидеть на корточках оказалось полезно для здоровья

Авторы научной работы отметили, что хадза обычно сидели на корточках или на коленях.
МИР 24 вчера в 09:44
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 06:28
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс 10:43
Общество

Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
Политика Сегодня 09:24
Футбол

«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы

Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Российская газета 09:36
Космос

Достижения Boeing в космосе высоко оценил российский ученый

Провал испытательного полета космического аппарата Boeing Starliner является также большим достижением, заявил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев 9 марта на своей странице в Facebook.
Красная весна 09 марта в 07:10
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru 16:01
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 05:38
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
Спорт

ЧМ по хоккею с мячом перенесен на октябрь из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года в Иркутске перенесен на октябрь из-за коронавируса.
Москва 24 15:51
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом

Проводившая расследование международная следственная группа, сформированная из представителей Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады, расквартированной под Курском.
Новые Известия 09 марта в 03:59
Происшествия

В Сирии в ДТП погиб российский военный

Газета.Ru 14:00
Энергетика

В Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что устраивающая Россию цена на нефть установится во втором полугодии 2020 года.
Газета.Ru 16:18
Политика

Байден победил на праймериз в пяти штатах из шести

Кандидат в президенты США Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии в пяти штатах из шести, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 03:25
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 13:41
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM вчера в 13:22
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК 15:04
Происшествия

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

RT на русском 12:13
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Общество

Крупнейшая игровая выставка E3 отменяется из-за коронавируса

Electronic Entertainment Expo(E3), ежегодная выставка индустрии компьютерных игр, проводимая Entertainment Software Association, отменяется из-за проблем с коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Вести.Ru 04:37
Футбол

Джордже Деспотович: «Зачем „Оренбургу“ сдавать матч? Нам нужны очки»

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович после поражения (1:5) от «Сочи» в рамках перенесённого матча 18-го тура чемпионата России не сожалеет о том, что игра не была сыграна в прошлом году, а также считает, что в следующем туре его команда создаст проблемы «Спартаку».
Матч ТВ 16:06
Общество

«Слабое» место у коронавируса обнаружили китайские учёные

По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
ToDay News Ufa 15:22
Наука

Названы главные факторы смертей от коронавируса

Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:03
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Культура

Вдова Магомаева одобрила сыгравшего его Биковича

Вдова советского эстрадного певца Муслима Магомаева Тамара Синявская оценила выбор актера на главную роль в сериале о нем. По мнению Синявской, сербский артист Милош Бикович больше всех подошел на роль Магомаева.
Газета.Ru вчера в 06:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное