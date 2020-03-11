Цены на бензин в России не снизятся, как это происходит в Соединенных Штатах на фоне обвала цен на нефть. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ. По словам заместителя министра финансов Алексея Сазанова, рост цен также не прогнозируется.

Минфин: цены на бензин в России не снизятся

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