Финансы

Банки.руБанки.руМинфин: объем ФНБ в марте вырос до 12,85 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, что эквивалентно 165,4 млрд долларов, следует из материалов на сайте Минфина. Объем ФНБ на 1 марта составлял 8,25 трлн рублей.
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Минфин продал валюту из ФНБ на 1,5 трлн рублей, чтобы выкупить акции Сбербанка у ЦБ

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Объем ФНБ на 1 апреля вырос до 12,856 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 14:56
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Как рассказал РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в России остановлены многие заводы, производящие электронику и бытовую технику.
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В Коми подтверждены три новых случая заражения коронавирусом

В целом по Республике Коми на 4 апреля в регионе лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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В России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом

По данным оперштаба в России подтвержден 601 новый случай коронавируса. 448 пациентов находятся в Москве.
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