Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, что эквивалентно 165,4 млрд долларов, следует из материалов на сайте Минфина. Объем ФНБ на 1 марта составлял 8,25 трлн рублей.

Минфин: объем ФНБ в марте вырос до 12,85 трлн рублей

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Политика Всемирный банк потребовал от Украины новых уступок по продаже земли Всемирный банк потребовал пересмотреть украинский закон об обороте сельскохозяйственных земель, заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

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