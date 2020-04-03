Финансы

Банки.руБанки.руМинфин: объем ФНБ в марте вырос до 12,85 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, что эквивалентно 165,4 млрд долларов, следует из материалов на сайте Минфина. Объем ФНБ на 1 марта составлял 8,25 трлн рублей.
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