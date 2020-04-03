Финансы
Банки.руМинфин: объем ФНБ в марте вырос до 12,85 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, что эквивалентно 165,4 млрд долларов, следует из материалов на сайте Минфина. Объем ФНБ на 1 марта составлял 8,25 трлн рублей.
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«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса
В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
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У пяти костромичей подтвержден коронавирус — это подтвердили анализы из Москвы, узнал KOSTROMA.TODAY.
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В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 12 апреля
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