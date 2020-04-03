Финансы

ТАССТАССОбъем ФНБ вырос до 12,85 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1 марта составлял 8,25 трлн рублей.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Валютные резервы Минфина сократились за месяц на 5%

РБКвчера в 15:54

Минфин продал валюту на 1,5 трлн рублей для покупки акций Сбербанка у ЦБ

Ведомостивчера в 15:52

Объем ФНБ на 1 апреля вырос до 12,856 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 14:56

Объем ФНБ вырос до 12,85 трлн рублей – Минфин

Аргументы и Фактывчера в 15:10

Объем ФНБ вырос до 12,85 трлн рублей

ТАССвчера в 14:01

ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей

Интерфаксвчера в 14:34

Ликвидная часть ФНБ превысила пороговое значение в 7% ВВП

Rambler News Serviceвчера в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 04:44, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Правительство выделило более 242 млн рублей «Волонтёрам-медикам»

Правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.
RT на русском 02:09
Общество

Тесты подтвердили 585 новых случаев коронавируса в России

Москва, 4 апреля 2020, 11:26 — REGNUM За сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:26
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Политика

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
Tkgorod.ru 04:09
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Шоу-бизнес

Солистка «Фабрики» Саша Савельева шокировала фанатов новым имиджем

Некоторые фанаты были шокированы самой прической певицы и сравнили ее с регги-певцом Бобом Марли.
Слово и Дело вчера в 05:56
Армия и оружие

Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин

Фюрер в приватных беседах часто говорит, что лучше оставить Берлин, чем потерять Венгрию.
РИА Новости вчера в 19:49
Политика

Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Происшествия

В Брянске еще 12 человек заразились коронавирусом

Оперативный штаб сообщает, что сегодня, 4 апреля, на территории Брянской области подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Стрела 03:05
Общество

За сутки в Москве умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом

Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве - оперштаб.
ТАСС 04:34
Политика

Путин продлил «нерабочую неделю» до конца апреля

Президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к нации объявил, что нерабочая неделя показала свои плоды, и поэтому такой режим будет продлён до конца апреля.
SM News 02 апреля в 10:07
Общество

В России за сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Экономика

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что мировая экономика вошла в период спада.
Деловое.ТВ вчера в 14:17
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Политика

В США объяснили, что санкции против РФ гуманитарной помощи не касаются

Напомним, что ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что направленный в США гуманитарный груз был оплачен Вашингтоном лишь на 50%.
ИА Красная Весна 01:07
Общество

Россиян предупредили о дефиците бытовой техники из-за коронавируса

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направило в правительство письмо, в котором говорится, что россияне могут столкнуться с дефицитом телевизоров, холодильников и другой бытовой техникой.
НТВ 03:53
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Политика

Турция со скандалом покинула первую видеоконференцию стран НАТО

Первая видеоконференция стран-участниц НАТО закончилась скандалом из-за преждевременного отключения от онлайна Турции.
Известия вчера в 23:54
Происшествия

В регионе диагностирован коронавирус еще у одного калужанина

На обсервации в санатории "Спутник" прибывают 12 калужан, 2041 – находятся под наблюдением дома, 1989 граждан сняты с наблюдения по результатам анализов.
Pressa40 04:08
Общество

Въезды и выезды из Омска закрывают с 4 апреля

С 4 апреля в Омске ограничат въезды и выезды из города. Об этом только что сообщили в региональном УМВД.
РИА ОмскИнформ вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 03:28
Транспорт

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов

Авиакомпания "Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях.
Вести.Ru вчера в 15:49
Политика

Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Происшествия

Волгоградку оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции

За нарушение режима суд назначил ей 15 тысяч рублей штрафа.
Московский Комсомолец 03:14
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное