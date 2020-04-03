Финансы

Банки.руБанки.руМинфин: объем ФНБ в марте вырос до 12,85 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, что эквивалентно 165,4 млрд долларов, следует из материалов на сайте Минфина. Объем ФНБ на 1 марта составлял 8,25 трлн рублей.
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Минфин продал валюту из ФНБ на 1,5 трлн рублей, чтобы выкупить акции Сбербанка у ЦБ

URA.Ruвчера в 20:32

Объем ФНБ вырос до 12,85 трлн рублей – Минфин

Аргументы и Фактывчера в 15:10

Минфин продал валюту на 1,5 трлн рублей для покупки акций Сбербанка у ЦБ

Ведомостивчера в 15:52

Валютные резервы Минфина сократились за месяц на 5%

РБКвчера в 15:54

Объем ФНБ вырос до 12,85 трлн рублей

ТАССвчера в 14:01

ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей

Интерфаксвчера в 14:34

Объем ФНБ на 1 апреля вырос до 12,856 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 14:56
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Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
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"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
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Три новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае

По состоянию на 4 апреля 2020 года в Алтайском крае выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
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Общество

Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:16
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Здоровье

Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Shraibikus News вчера в 13:27
Происшествия

Сербский нападающий арестован за нарушение комендантского часа

Нападающий Александр Прийович, правами на которого владеет аравийский клуб «Аль-Иттихад», был арестован в пятницу, третьего апреля, за нарушение комендантского часа, введенного в Сербии из-за пандемии коронавируса.
Евро-футбол.ру 07:41
Политика

Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам

Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса.
РБК 13:29
Общество

Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом

Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:45
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург 03:39
Происшествия

В жилом доме в Орехово-Зуеве после взрыва газа произошло обрушение

В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв газа. Газ взорвался в пятиэтажке по адресу: улица Гагарина, 31.
МИР 24 06:40
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Общество

Собянин рассказал о новых решениях

Вводятся новые меры для борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте мэра Москвы Сергей Собянина.
Вести.Ru 13:27
Общество

В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

На брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявила, что передача новой коронавирусной инфекции по воздуху от людей, не имеющих явных симптомов болезни, возможна, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 16:50
Здоровье

Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.
ToDay News Ufa вчера в 18:20
Здоровье

«Челюсть упала»: врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT рассказал, что был удивлен возрастом пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 12:58
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Общество

Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы".
ТАСС вчера в 12:26
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова закрывает свой магазин после развода с Джиганом

Ко всему прочему, Самойлова сообщила о закрытии своего магазина. Ее брендовый магазин занимался продажей детской и женской одежды.
БК55 вчера в 03:01
Общество

В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус

Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 13:32
Общество

Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни

Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда вчера в 12:35
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Общество

В ВОЗ отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в Ухане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа, однако на данный момент нет никаких сведений о передаче инфекции от животных к человеку.
Комсомольская правда 12:44
Финансы

Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам

На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Forbes 12:12
Общество

СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США

Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
РИА Новости 08:51
Общество

Тысячи видеозвонков в Zoom попали в интернет

Несколько тысяч записей частных видеозвонков в сервисе связи Zoom попали в открытый доступ. Об этом пишет The Washington Post.
Афиша Daily 06:56
Игры

Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Sibnet Новости 11:28
Экономика

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Газета.Ru вчера в 13:03
Игры

Разработчики GTA Online назначили бонус в полмиллиона игрокам в апреле

Rockstar Games подтвердила, что те, кто войдет в Grand Theft Auto Online в этом месяце, за одно это получат очень хороший денежный бонус.
ИА Красная Весна 11:17
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Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции

В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Lenta.ru 13:04
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