Экономика
REGNUMМинфин обнародовал основные параметры бюджета РФ на 2020–2022 годы
В 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 млрд рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (112,86 трлн рублей). Такие данные содержатся в проекте главного финансового документа страны на ближайшие три года, опубликованном Минфином РФ на официальном портале нормативных актов.
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с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.Life.ru25 сентября в 16:23
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