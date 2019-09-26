с чего всё началось

В 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 млрд рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (112,86 трлн рублей). Такие данные содержатся в проекте главного финансового документа страны на ближайшие три года, опубликованном Минфином РФ на официальном портале нормативных актов.

Общество Партию белух из «китовой тюрьмы» отправили на судне к месту выпуска Партию из 14 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье в субботу отправили на судне к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Общество МЧС прокомментировало запрет курения на балконах В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Происшествия Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.

Происшествия Драка со стрельбой в московском клубе попала на видео Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, которые запечатлели драку со стрельбой у клуба на востоке Москвы.

Политика Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.

Общество Астрономы предупредили о магнитной буре в выходные Магнитная буря обрушится на Землю в выходные 28 и 29 сентября.

Наука В России сократилось количество учёных Количество кандидатов и докторов наук снизилось почти на 5 тысяч человек за период с 2010 по 2018.

Финансы Средний срок ипотеки в России существенно вырос Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Волейбол Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.

Общество В ГИБДД перестали принимать фотографии из «Помощника Москвы» Госавтоинспекция не выносит штрафы в автоматическом режиме за нарушения, которые выявили граждане и направили с помощью программы для смартфонов "Помощник Москвы".

Общество Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу Производитель куклы Барби компания Mattel выпустила новую игрушку.

Политика Губернатор назвал фамилию второго сенатора от Волгоградской области Напомним, что ранее сенатором от исполнительной власти Волгоградской области губернатор назначил бывшего председателя облдумы Николая Семисотова.

Киберспорт Тестирование PUBG Lite начнется в России 10 октября Бета-тест PUBG Lite стартовал 24 января в Таиланде, а позже тестирование началось в некоторых странах Юго-Восточной Азии, Бразилии и Турции.

Кино Уилл Смит представил фильм «Гемини» Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.

Здоровье В нескольких медучреждениях Дагестана назначены руководители В Дагестане назначены несколько руководителей медучреждений региона, которые прошли конкурсы на замещение вакантных должностей главных врачей.

Происшествия Труп мужчины без головы нашли под Петербургом В Кировском районе Ленинградской области нашли труп мужчины без головы.

Армия и оружие Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Шоу-бизнес Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.

Политика США расширили санкции против РФ Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.

Шоу-бизнес Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.

Происшествия Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.