с чего всё началось

В 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 млрд рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (112,86 трлн рублей). Такие данные содержатся в проекте главного финансового документа страны на ближайшие три года, опубликованном Минфином РФ на официальном портале нормативных актов.

Общество В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Политика Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Здоровье Новый очаг вируса африканской чумы свиней выявлен в Приморье Ранее очаги вируса африканской чумы свиней были подтверждены в личных подсобных хозяйствах сел Ильинка и Мельгуновка Ханкайского района.

Энергетика Минск заинтересован в поставках темных нефтепродуктов из Казахстана Белоруссия проявила интерес к поставкам темных нефтепродуктов из Казахстана для переработки, вместе с нефтью объемы оцениваются в 3,5 миллиона тонн в год, сообщил заместитель главы Минэнерго Казахстана Асет Магауов.

Происшествия Тело ребёнка нашли на месте пожара в ресторане в Татарстане Спасатели обнаружили тело ребёнка во время тушения пожара в заброшенном здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах.

Происшествия Три шхуны КНДР с 262 рыбаками задержаны за браконьерство в Приморье Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту.

Армия и оружие За сутки ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР за текущие сутки, сообщила 27 сентября пресс-служба Народной милиции республики.

Политика США ввели новые санкции против России из-за Сирии Под санкции попали фирма Maritime Assistance, граждане РФ Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, а также пять российских судов ранее принадлежащих заблокированному "Транспетрочарту".

Политика Лавров встретился с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".

Политика Российским военным пообещали бесплатные походы в цирк Российские военнослужащие могут получить право бесплатного посещения цирка при предъявлении военного билета в обмен на участие Минобороны в восстановлении досуговых центров.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.

Спорт Глава РУСАДА заявил, что его системно и безосновательно дискредитируют Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, заявил, что после интервью французскому изданию L'Equipe его пытаются безосновательно дискредитировать.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Технологии РБК: на Урале начали устанавливать оборудование для надежного Рунета Как отмечает РБК, пилотный проект пройдет на Урале, Роскомнадзор, ответственный за тестирование систем, планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ.

Армия и оружие ТАСС: Минобороны РФ заказало разработку лазерного полигона В июне этого года на сайте госзакупок был опубликован тендер от Минобороны на разработку системы "Стретта".

Армия и оружие В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Армия и оружие Япония установила приоритеты в укреплении своей обороны Приоритетными направлениями укрепления обороноспособности страны признаны космос, киберпространство и защита от электромагнитного излучения.

Авто Была найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России В России нашлась Lada Priora в кузове универсал, которая смогла преодолеть миллион километров за три года.