с чего всё началось

В 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 млрд рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (112,86 трлн рублей). Такие данные содержатся в проекте главного финансового документа страны на ближайшие три года, опубликованном Минфином РФ на официальном портале нормативных актов.

Политика Госдеп США возобновил расследование «почтового дела» Клинтон ФБР узнало, что Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, использовала личный ящик электронной почты для служебной переписки.

Кино Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).

Политика Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.

Политика Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал в Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.

Политика На Украине высказались об усилении позиций России в мире Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.

Происшествия Щенок питбуля спас детей от ядовитой змеи ценой своей жизни В штате Флорида США восьмимесячный щенок питбуля по кичке Зевс спас детей от ядовитой змеи. Об этом сообщает портал LAD Bible.

Общество В России могут запретить курение на балконах Согласно новшествам, теперь на балконах будет запрещено использование открытого огня.

Шоу-бизнес Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.

Политика Самолёт президента Кипра вынужденно сел в Нью-Йорке Частный самолёт, на котором кипрский лидер Никос Анастасиадис и делегация Кипра возвращались после Генеральной Ассамблеи ООН, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова выложила видео с Анастасией Заворотнюк Анастасия Волочкова в своем блоге в Инстаграм выложила видео одной из программ, где она участвовала, пробуя себя в фигурном катании, а Анастасия Заворотнюк была ведущей.

Единоборства Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением 28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.

Армия и оружие Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).

Авто Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию «GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).

Единоборства Bellator 228: Мусаси победил Мачиду раздельным решением судей В главном бою вечера Гегард Мусаси одолел Лиото Мачиду раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27).

Единоборства Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.

Религия Народные приметы на 29 сентября: когда наступят холода В 29 сентября связаны и другие народные приметы. Считали, что чем теплее в этот день, тем позднее зима наступит.