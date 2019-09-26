Экономика
REGNUMМинфин обнародовал основные параметры бюджета РФ на 2020–2022 годы
В 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 млрд рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (112,86 трлн рублей). Такие данные содержатся в проекте главного финансового документа страны на ближайшие три года, опубликованном Минфином РФ на официальном портале нормативных актов.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Профицит федерального бюджета в 2020 г. составит 0,9 трлн руб., в 2021 г. – 0,6 трлн руб., а в 2022 г. – 0,3 трлн руб., говорится в проекте бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021–2022 гг.Ведомости25 сентября в 20:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство представило новый бюджет: легче жить россиянам не станет
Московский Комсомолец26 сентября в 12:20
Проект российского бюджета на 2020-2022 годы: следующий год будет профицитным
Вести.Ru26 сентября в 00:23
Почти девять триллионов рублей выделят на развитие пенсионной системы за три года
Якутия 2425 сентября в 19:15
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:27, Вашингтон
Политика
Госдеп США возобновил расследование «почтового дела» Клинтон
ФБР узнало, что Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, использовала личный ящик электронной почты для служебной переписки.
Российская газета 00:34
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости 27 сентября в 18:42
Политика
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Политика
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал в Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости вчера в 17:46
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
Газета.Ru вчера в 15:45
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Происшествия
Щенок питбуля спас детей от ядовитой змеи ценой своей жизни
В штате Флорида США восьмимесячный щенок питбуля по кичке Зевс спас детей от ядовитой змеи. Об этом сообщает портал LAD Bible.
Газета.Ru 01:35
Общество
В России могут запретить курение на балконах
Согласно новшествам, теперь на балконах будет запрещено использование открытого огня.
Онлайн Вологда 27 сентября в 00:39
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Российская газета вчера в 01:43
Автоспорт
У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.
Народные новости 01:32
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Армия и оружие
«Калашников» разместил ролик «экстремальных тестов» автомата АК-74М
Концерном "Калашников" во всемирной паутине размещен ролик "экстремального испытания" автомата АК-74М.
В городе R 00:52
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
Самолёт президента Кипра вынужденно сел в Нью-Йорке
Частный самолёт, на котором кипрский лидер Никос Анастасиадис и делегация Кипра возвращались после Генеральной Ассамблеи ООН, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
RT на русском 02:19
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова выложила видео с Анастасией Заворотнюк
Анастасия Волочкова в своем блоге в Инстаграм выложила видео одной из программ, где она участвовала, пробуя себя в фигурном катании, а Анастасия Заворотнюк была ведущей.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Армия и оружие
Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море
Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Экономика
Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Единоборства
Bellator 228: Мусаси победил Мачиду раздельным решением судей
В главном бою вечера Гегард Мусаси одолел Лиото Мачиду раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27).
Sports.ru 02:15
Единоборства
Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия 27 сентября в 22:48
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица
РИА Новости вчера в 20:23
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Происшествия
В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца
ТАСС вчера в 11:25
Религия
Народные приметы на 29 сентября: когда наступят холода
В 29 сентября связаны и другие народные приметы. Считали, что чем теплее в этот день, тем позднее зима наступит.
Известия Мордовии вчера в 09:58
Экономика
X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия 26 сентября в 06:25