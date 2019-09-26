с чего всё началось

В 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 млрд рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (112,86 трлн рублей). Такие данные содержатся в проекте главного финансового документа страны на ближайшие три года, опубликованном Минфином РФ на официальном портале нормативных актов.

Наука Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.

Происшествия Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Политика МИД России готовит «сюрприз» США за невыдачу виз российской делегации Москва еще готовит свой ответ на отказ США в выдаче виз части российской делегации на ежегодную сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Гаджеты В Пхеньяне презентовали новейший смартфон производства КНДР Стоит заметить, что новейшая модель северокорейского смартфона значительно превосходит предыдущие гаджеты производства КНДР, последним из которых зовется «Пхеньян 2426».

Политика Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Культура Такой вы её ещё не видели! В Екатеринбурге показали, что снилось спящей красавице до поцелуя принца Впервые европейскую сказку обыграли так, что зритель следил не за тем, как красавицу пытаются разбудить и что происходит вокруг неё, а за тем, что снилось заколдованной принцессе.

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Политика МИД России ответил послу США по делу Пола Уилана Министерство иностранных дел России ответило на видеообращение посла США Джона Хантсмана, где речь идет о якобы отсутствии доказательств противоправных действий американца Пола Уилана.

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Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Происшествия США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.