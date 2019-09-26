Экономика
Хакасия-ИнформОпубликован проект бюджета РФ на следующие три года
Проект подразумевает, что в 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 миллиарда рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (при том, что ВВП, как ожидается, составит 112,86 триллиона рублей).
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с чего всё началось
Профицит федерального бюджета в 2020 г. составит 0,9 трлн руб., в 2021 г. – 0,6 трлн руб., а в 2022 г. – 0,3 трлн руб., говорится в проекте бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021–2022 гг.Ведомости25 сентября в 20:32
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