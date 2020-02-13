Экономика
ПРАЙММинфин обновил основные макропрогнозы по экономике РФ
На заседании правительства, где рассматривались поправки в бюджет, он заявил, что прогноз по росту ВВП России на 2020 год повышен до 1,9% с 1,7%. Прогноз по инфляции в России в 3% в 2020 году остался без изменений, следует из материалов Минфина.
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Игры
Naughty Dog опровергла выход The Last of Us 2 на ПК
Общество
Опубликована декларация о доходах Ермака
На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции опубликована декларация, согласно которой он заработал 10,4 тысячи долларов в 2019 году.
Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
Спорт
Индийский бегун побил рекорд Усэйна Болта во время гонки с буйволами
Индийский строитель Сриниваса Гауда во время традиционной гонки с буйволами «Камбала» пробежал 100 м за 9,55 секунды, побив тем самым мировой рекорд (9,58 секунды), установленный ямайским спринтером Усэйном Болтом на чемпионате мира по легкой атлетике в 2009 году.
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Армия и оружие
Раскрыта угроза Белоруссии обороноспособности России
Другой угрозой обороноспособности России называется возможное прекращение поставок колесных шасси МЗКТ-79221, выпускаемых Минским заводом колесных тягачей (Белоруссия), которые используются российскими подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс».
Футбол
«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства в АПЛ
Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.
Политика
Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Хоккей
«Трактор» расторг контракт с форвардом Кристианом Томасом
Челябинский "Трактор" расторг контракт с канадским нападающим Кристианом Томасом, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
Политика
Маас призвал реализовать договоренности по Ливии
Результаты Берлинской конференции по Ливии нужно реализовать, чтобы "приблизиться к политическому урегулированию", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Армия и оружие
Турецкие танки «по-фашистски» прикрываются от ударов России в Сирии мирными жителями
После переброски огромнейшего количества турецких военнослужащих в Сирию, а речь на сегодняшний день идёт примерно о 12 тысячах турецких солдат, а также сотнях единиц техники и вооружения, Турция начала использовать мирных сирийских граждан, находящихся в осаде у террористов, в качестве живого щита.
Единоборства
Блахович победил нокаутом Андерсона на UFC Fight Night 167
Арбитр зафиксировал победу Блаховича нокаутом. Напомним, четыре года назад Блахович уступил Андерсону, сегодня он взял полноценный реванш.
Армия и оружие
Протурецкие группировки атаковали армию Сирии в Алеппо
Вооруженные группировки, выступающие на стороне Турции, атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Биатлон
Александр Логинов впервые стал чемпионом мира по биатлону
Футбол
Смолов попал в список игроков «Сельты» на матч с «Реалом»
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов попал в расширенный список игроков "Сельты" на матч испанского чемпионата против мадридского "Реала".
Футбол
Футбольный ЦСКА обыграл на сборах «Сириус»
Московский ЦСКА обыграл шведский «Сириус» 15 февраля в товарищеском матче на сборах в Испании.
Шоу-бизнес
Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой
64-летняя актриса редко выходит в свет. Последние 12 лет народная артистка РФ борется с онкологическим заболеванием.
Финансы
Доллар или евро: эксперт назвал точный курс на неделю
Курс доллара в пятницу, 14 февраля подешевел на 7 копеек до 63,56 несмотря на то, что в течение недели развивал наступление.
Футбол
Головин отдал голевую передачу в победном для «Монако» матче
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Здоровье
Названы сладости, которые не навредят при диабете
Напомним, что ранее эксперты назвали состояние, которое повышает риск возникновения диабета в шесть раз.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.