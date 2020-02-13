Экономика

ПРАЙМПРАЙММинфин обновил основные макропрогнозы по экономике РФ

На заседании правительства, где рассматривались поправки в бюджет, он заявил, что прогноз по росту ВВП России на 2020 год повышен до 1,9% с 1,7%. Прогноз по инфляции в России в 3% в 2020 году остался без изменений, следует из материалов Минфина.
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Обновлены основные макропрогнозы по экономике России

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Минфин обновил основные макропрогнозы по экономике РФ

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Минфин повысил прогноз роста ВВП России в 2020 году

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Прогноз по росту ВВП России повысили до 1,9%

ТАСС13 февраля в 03:43
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Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.
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Названы имена задержанных в Азовском море украинских браконьеров

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Результаты Берлинской конференции по Ливии нужно реализовать, чтобы "приблизиться к политическому урегулированию", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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Вооруженные группировки, выступающие на стороне Турции, атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо.
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Напомним, что ранее эксперты назвали состояние, которое повышает риск возникновения диабета в шесть раз.
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Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
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