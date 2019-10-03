Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин обсуждает повышение минимальной цены на водку

Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".
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