Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".

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Политика Российских дипломатов не впустили в США на форум «Диалог Форт-Росс» Представители российского внешнеполитического ведомства не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" в США на этой неделе из-за невыдачи им американских виз, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Происшествия В Кемерове из роддома похитили ребёнка В Кемерове 2 октября из родильного отделения одной из городских больниц похитили новорождённого ребёнка.

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Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.

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Здоровье Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении 30 сентября группа врачей НИИ ДОиГ записала видеообращение, в котором обвинила руководство в травле и под угрозой увольнения 26 сотрудников потребовала его отстранения и прозрачного начисления зарплат.

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Происшествия В ГИБДД уточнили, как инспектор может требовать удалить тонировку Обращение по поводу тонировки было вызвано тем, что многие водители жаловались на инспекторов ГИБДД, требовавших удалить тонировку на месте задержания автомобиля, и указывали, что невыполнение требования может повлечь применение к ним статьи коАП о неповиновении сотруднику полиции.