Экономика
РИА НовостиМинфин обсуждает повышение минимальной цены на водку
Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".
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Политика
Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса
Великобритания внесла поправки ( .pdf ) в «Закон об экспорте», которыми снимается ряд ограничений против России.
Коммерсантъ 08:32
Происшествия
5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже
Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.
Газета.Ru 08:45
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 02:25
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия
В ГИБДД уточнили, как инспектор может требовать удалить тонировку
Обращение по поводу тонировки было вызвано тем, что многие водители жаловались на инспекторов ГИБДД, требовавших удалить тонировку на месте задержания автомобиля, и указывали, что невыполнение требования может повлечь применение к ним статьи коАП о неповиновении сотруднику полиции.
Росбалт 05:20
Политика
В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45
Политика
Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»
Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
Экономика сегодня вчера в 02:51
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Происшествия
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Минфин предлагает изменить российское законодательство таким образом, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи.
РБК вчера в 23:03
Кино
THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд
Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
Мир фантастики 03:16
Политика
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Политика
«Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа
Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Экономика сегодня 06:40
Политика
Путин произвел увольнения и назначения в силовых ведомствах
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
ТАСС 07:35
Футбол
Президент «Ростова» прокомментировал переход Карпина в «Спартак»
Арташес Арутюнянц отметил, что считает Карпина творческим человеком и не лезет в процесс тренировки.
Privet-Rostov.ru 09:08
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 01 октября в 11:58
Происшествия
В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика
Мальчика, который в конце сентября пропал в тайге при сборе орехов, нашли живым в Туве.
РБК 03:18
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
РБК 09:54
Экономика
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
Коммерсантъ 05:37
Политика
Казбек Коков вступил в должность главы Кабардино-Балкарии
Избранный главой Кабардино-Балкарии Казбек Коков вступил в должность руководителя региона, принеся присягу народу республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:25
Происшествия
Экспертиза признала якутского шамана невменяемым
Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина», по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.
Ведомости 09:52
Авто
Продажи LADA за 9 месяцев выросли на 2,4%
Автоновости дня 09:30
Кино
Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину
Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Игры
«Билайн» представил игровой облачный сервис
Beeline Gaming предоставит пользователям доступ к каталогу игр, ленте тематических новостей, маркетплейсу и голосовым чатам.
Telesputnik.ru 09:15