Экономика
РИА НовостиМинфин обсуждает повышение минимальной цены на водку
Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".
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Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
RT на русском 16:58
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Политика
В Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью
В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью.
REGNUM 17:27
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Политика
Европейская делегация не нашла признаков притеснения крымских татар
Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что широко тиражируемая информация об ограничении прав крымских татар не соответствует реальности.
РИА Новости Крым 09:36
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Политика
Владимир Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины
Глава Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Русская Планета 10:59
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Интерфакс вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Гуф признался Собчак, что употребляет наркотики
Гуф признался на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что курит «травку».
Телепрограмма вчера в 11:31
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о готовности к разведению сил в Донбассе
DP.RU вчера в 10:57
Политика
Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
RT на русском 12:22
Гаджеты
IPhone SE 2 выйдет в начале 2020 года и будет похож на iPhone 8
По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.
MobiDevices 11:30
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Футбол
«Спартак» заключит контракт с Тедеско по схеме 1+1
Как сообщает источник, специалист заключит контракт с «красно-белыми» по схеме 1 1 с возможностью продления еще на один сезон.
Vprognoze.ru 12:08
Здоровье
Врач назвала самые вредные продукты, которые надо исключить из рациона
Независимо от привычек и вкусовых предпочтений специалист порекомендовала россиянам меньше есть (а в идеале и вовсе отказаться) колбас и сосисок, а также красного мяса и полуфабрикатов.
Medical Note 01:29
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем 15:40
Общество
В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия
В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка.
РБК 16:03
Здоровье
Девять врачей онкоцентра имени Блохина подали заявления об увольнении
30 сентября группа врачей НИИ ДОиГ записала видеообращение, в котором обвинила руководство в травле и под угрозой увольнения 26 сотрудников потребовала его отстранения и прозрачного начисления зарплат.
Известия вчера в 09:18
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания
В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM 04:09
Гаджеты
Microsoft анонсировала смартфон на Android
Американская компания Microsoft на пресс-мероприятии в Нью-Йорке (США) анонсировала девайс Surface Duo, который работает на операционной системе Android.
Lenta.ru 08:39
Политика
Минэнерго рассчитывает провести «Северный поток-2» через воды Дании
Министр энергетики России Александр Новак надеется, что газопровод "Северный поток - 2" будет проложен по маршруту, на который изначально была подана заявка.
Комсомольская правда вчера в 04:10
Баскетбол
«Химки» победили «Маккаби» в стартовом матче Евролиги
Sport24.ru 15:20
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:17