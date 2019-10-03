Экономика
РИА НовостиМинфин обсуждает повышение минимальной цены на водку
Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".
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ЖКХ
Отопление в дома воронежцев дадут 7 октября
Обозреватель Врн 05:22
Общество
Саратовским педагогам предлагают одну из самых низких в стране зарплат
Соискателям на должность учителя в Саратове приходится рассчитывать на одну из самых низких зарплат в России — 19,8 тыс. рублей.
Взгляд-инфо 06:02
Происшествия
В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку
Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, у нее изъяли паспорт.
РБК 04:10
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Общество
Россияне назвали необходимую для счастья зарплату
Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
Известия вчера в 21:42
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Песков назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено, когда станет очевидно, что возврата в «агрессивное русло» не будет.
BFM.ru 05:37
Авто
Продажи АвтоВАЗа в сентябре увеличились на 1,1%
За период с января по сентябрь 2019 года продажи АвтоВАЗа составили 265 200 экземпляров. Это на 2,4% больше, чем в 2018 году.
REGNUM 01:38
Транспорт
Крым получил новые локомотивы к запуску поездов по мосту
По словам и.о. генерального директора КЖД Алексея Красоткина, уже доставлены семь тепловозов ТЭП 70 ТС и три электровоза ВЛ-10.
Российская газета 05:27
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Политика
В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:18
Происшествия
Олимпийская чемпионка Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке
За девять дней сеансов, которые проводились дистанционно, Сотникова перевела «колдунье» 2 млн рублей.
Чемпионат вчера в 05:30
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском вчера в 10:19
Политика
Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»
Как сообщили источники издания, авторами проекта заявления стали посол США в ЕС Гордон Сондланд и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.
Интерфакс вчера в 21:32
Экономика
Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета 05:33
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Хоккей
Овечкин стал первым по голам в матчах открытия сезона НХЛ
Газета.Ru вчера в 02:37
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Политика
В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Политика
Россия и Украина не обсуждают возобновление подачи воды в Крым
Переговоры по возобновлению подачи воды в Крым не проводятся Россией и Украиной.
Московский Комсомолец 06:07
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК вчера в 09:00
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru 04:13
Гаджеты
На российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя
Впервые на российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя.
Piter.tv 03:03
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Спорт
Легкоатлетка Клишина снялась с чемпионата мира из-за травмы
Чемпионат мира закончится 6 октября. Россияне выступают там в нейтральном статусе.
Известия 06:21