Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин обсуждает распространение дальневосточной ипотеки на вторичку

Министерство финансов России обсуждает распространение дальневосточной ипотеки под 2% на вторичное жилье, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде.
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Льготную ипотеку под 6,5% не будут продлевать и использовать для «вторички»

Коммерсантъ11:23

Брать кредит или подождать: льготную ипотеку не будут продлевать

Вести.Ru10:22

Моисеев: программа льготной ипотеки под 6,5% закончится 1 ноября, не будет распространена на «вторичку»

Интерфакс - Россия09:39

Программа льготной ипотеки под 6,5% завершится 1 ноября

Говорит Москва09:45

Минфин рассматривает расширение «Дальневосточной ипотеки» на вторичное жилье

ТАСС09:41

В Минфине рассказали, попадет ли вторичное жилье под льготную ипотеку в 6,5 процентов

Комсомольская правда09:54

Минфин РФ не исключает рисков роста ипотечных ставок

РИА Новости09:36
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 21:40, Ашберн
Космос

Китай вывел на орбиту новый телекоммуникационный спутник

Telesputnik.ru 03:47
Общество

Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске

Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия вчера в 12:45
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Общество

В Казахстане карантин продлили до конца июля

Власти Казахстана продлили режим карантина из-за коронавируса на две недели -- до конца июля, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.
Коммерсантъ 11:55
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Футбол

«Валенсия» проиграла «Леганесу» в матче Примеры

РИА Новости вчера в 15:49
Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 08:08
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Кино

Анонсирован новый мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия»

Disney+ заказал новый анимационный мультсериал от Lucasfilm под названием «Звёздные войны: Бракованная партия».
Игромания.ру 12:31
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Общество

Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса

В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа.
Газета.Ru 11:36
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Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
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Армия и оружие

Индийская армия закупит тысячи американских штурмовых винтовок Sig 716

Вооруженные силы Индии собираются закупить в США 72 тысячи штурмовых винтовок Sig 716.
Военное обозрение 06:28
Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
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Здоровье

В Узбекистане разъяснили условия продления карантина

Ташкент, 13 июля 2020, 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана могут продлить карантин после 1 августа в случае роста заболеваемости среди населения.
REGNUM 06:37
Политика

Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что подготовил «небольшой сюрприз» для российского телеведущего Владимира Соловьева.
Взгляд.ру 08:49
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Здоровье

Назван самый опасный тип ожирения для женского организма

АМИТЕЛ 20:49
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Футбол

«Матч ТВ»: «Алания» получит право выступать в ФНЛ

«Алании» разрешат принять участие в следующем розыгрыше ФНЛ, утверждает «Матч ТВ».
Бомбардир.ру 14:32
Общество

Городская Дума ушла на карантин по COVID-19

К сожалению, коронавирус добрался и до Городской Думы.
АСТВ 21:31
Космос

Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео

Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra 12:57
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Политика

В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
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Политика

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 20:40
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Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
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Технологии

СМИ: LEGO и Nintendo готовят конструктор по консоли NES

На китайском сайте VJGamer опубликовали фотографии следующего после LEGO Super Mario конструктора, который датчане сделают по классической NES — в комплекте с ней будет и выпуклый телевизор.
Игромания.ру 08:45
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
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Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ 21:31
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На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada

Запорожский автозавод пока не готов к серийной сборке автомобилей Lada, заявил пресс-секретаря компании «Укравто», куда входит ЗАЗ, Дмитрия Скляренко, 13 июля сообщает украинское издание «НВ Бизнес».
ИА Красная Весна 16:39
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

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