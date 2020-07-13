Экономика
РИА НовостиМинфин обсуждает распространение дальневосточной ипотеки на вторичку
Министерство финансов России обсуждает распространение дальневосточной ипотеки под 2% на вторичное жилье, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде.
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В Минфине рассказали, попадет ли вторичное жилье под льготную ипотеку в 6,5 процентов
Комсомольская правда09:54
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 21:40, Ашберн
Космос
Китай вывел на орбиту новый телекоммуникационный спутник
Telesputnik.ru 03:47
Общество
Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия вчера в 12:45
Общество
В Казахстане карантин продлили до конца июля
Власти Казахстана продлили режим карантина из-за коронавируса на две недели -- до конца июля, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.
Коммерсантъ 11:55
Футбол
«Валенсия» проиграла «Леганесу» в матче Примеры
РИА Новости вчера в 15:49
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 08:08
Кино
Анонсирован новый мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия»
Disney+ заказал новый анимационный мультсериал от Lucasfilm под названием «Звёздные войны: Бракованная партия».
Игромания.ру 12:31
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса
В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа.
Газета.Ru 11:36
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Армия и оружие
Индийская армия закупит тысячи американских штурмовых винтовок Sig 716
Вооруженные силы Индии собираются закупить в США 72 тысячи штурмовых винтовок Sig 716.
Военное обозрение 06:28
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
Здоровье
В Узбекистане разъяснили условия продления карантина
Ташкент, 13 июля 2020, 13:37 — REGNUM Власти Узбекистана могут продлить карантин после 1 августа в случае роста заболеваемости среди населения.
REGNUM 06:37
Политика
Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что подготовил «небольшой сюрприз» для российского телеведущего Владимира Соловьева.
Взгляд.ру 08:49
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Футбол
«Матч ТВ»: «Алания» получит право выступать в ФНЛ
«Алании» разрешат принять участие в следующем розыгрыше ФНЛ, утверждает «Матч ТВ».
Бомбардир.ру 14:32
Общество
Городская Дума ушла на карантин по COVID-19
К сожалению, коронавирус добрался и до Городской Думы.
АСТВ 21:31
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra 12:57
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
Политика
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 20:40
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Технологии
СМИ: LEGO и Nintendo готовят конструктор по консоли NES
На китайском сайте VJGamer опубликовали фотографии следующего после LEGO Super Mario конструктора, который датчане сделают по классической NES — в комплекте с ней будет и выпуклый телевизор.
Игромания.ру 08:45
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ 21:31
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
Запорожский автозавод пока не готов к серийной сборке автомобилей Lada, заявил пресс-секретаря компании «Укравто», куда входит ЗАЗ, Дмитрия Скляренко, 13 июля сообщает украинское издание «НВ Бизнес».
ИА Красная Весна 16:39