Экономика
РИА НовостиМинфин обсуждает распространение дальневосточной ипотеки на вторичку
Министерство финансов России обсуждает распространение дальневосточной ипотеки под 2% на вторичное жилье, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде.
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В Минфине рассказали, попадет ли вторичное жилье под льготную ипотеку в 6,5 процентов
Комсомольская правда09:54
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Наука
Ученый увидел связь между рационом и смертностью от коронавируса
По мнению исследователей, диета может быть одним из ключевых факторов, которые повлиял на уровень смертности, поскольку она была низкой там, где жители едят много ферментированной еды, такой как квашеная капуста, йогурт или кефир.
Rambler News Service 08:16
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
Киберспорт
Valve планирует провести The International 11 в 2022 году
Valve собирается перенести The International 11 на 2022 год.
CyberSport.ru 16:31
Общество
В Англии с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах
Лондон, 14 июля 2020, 01:32 — REGNUM В историко-географической области Великобритании — Англии с 24 июля планируется введение обязательного ношения масок в магазинах.
REGNUM 18:32
Футбол
Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака»
Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:34
Кино
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля
В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 11:06
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Наука
Физики объединят две теории времени
Время — загадочное понятие и определяется оно двумя ключевыми физическими теориями по-разному.
Популярная механика 11:18
Происшествия
Авария оставила без электричества центр Южно-Сахалинска
Авария оставила без электричества 11 центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго".
РИА Новости 20:24
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости 03:22
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.45 мск, в мире заболели COVID-19 3 006 764 человека.
Ведомости 18:12
Экономика
Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя
Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США.
ТАСС 15:22
Политика
Неменский объяснил, что станет с пророссийским населением Украины, если они сейчас заявят о себе
На Украине есть пророссийская и русская патриотическая общественность.
Украина.ру вчера в 23:50
Общество
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
Взгляд.ру 06:35
Авто
Aznom Automotive выпустит 671-сильного конкурента Rolls-Royce
Итальянские Aznom Automotive и Camal Studio поделились изображениями нового совместного проекта – шестиметрового «внедорожного» лимузина Palladium.
Автоновости дня 07:40
Общество
В США производство вакцины от коронавируса начнется до конца лета
Производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться в самое ближайшее время.
Российская газета 20:30
Здоровье
Пандемия выявила недостатки систем поддержки пожилых
Пандемия выявила недостатки систем поддержки пожилых Системы социальной поддержки пожилых на дому и в учреждениях по итогам пандемии коронавируса потребуется реформировать во всем мире, пришли к выводу эксперты Высшей школы экономики.
Коммерсантъ 18:18
Армия и оружие
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом.
РИА Новости 19:52
Здоровье
Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии
Некоторые продукты способствуют нормализации артериального давления и рекомендуются людям с гипертонией.
Вечерняя Москва вчера в 02:56
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Политика
США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря
Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео.
REGNUM 17:42