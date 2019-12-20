Экономика
ТАССМинфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК
Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.
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Минэкомразвития и парламентарии доработают законопроект Минфина об инвестициях
Lenta.ru20 декабря в 12:23
Идея распространить режим о СЗПК на финансовый сектор обсуждается с участием банкиров - замминистра финансов
Финмаркет21 декабря в 03:25
Правительство накопило перед инвесторами 3 триллиона рублей обязательств
Независимая газетавчера в 12:54
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Космос
Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Происшествия
Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Экономика
Китай снизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров с января
Пекин понизит пошлины на более чем 850 видов импортной продукции с 1 января 2020 года, сообщает комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.
Политика
Путин откроет движение по Крымскому мосту
Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Происшествия
Пьяный житель Югры до смерти избил трехлетнюю дочь
"По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Авто
Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Эксперты дали автомобилистам советы по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России за неделю до Нового года
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центральной части европейской территории страны будет довольно тепло.
Политика
Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»
Еврокомиссия выступила с заявлением о непринятии экономических санкций со стороны США к участникам проекта «Северный поток-2».
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего меню
Росстат подчеркнул, что за год стоимость новогоднего меню выросла на 2,74%.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Интернет
Twitter из-за проблем с безопасностью призвал пользователей скорее обновить приложение
Пользователи Twitter получили сообщения от социальной сети о том, что в приложении «Твиттер» для Android выявлены проблемы с безопасностью.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Здоровье
Онколог назвала симптомы опухолей в области головы и шеи
Симптомами опухолей в области головы и шеи являются неясные боли, уплотнения под кожей и образования в полости рта, сообщила завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера воскресенья и до вечера понедельника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Политика
Bild: Меркель «объявила войну» Трампу
Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Музыка
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин снялся в музыкальном клипе
В аннотации сказано, что песня «Сильный Алтай», которая легла в основу клипа, была негласным гимном одноименной предвыборной кампании Олега Хорохордина на пост главы Республики Алтай.
Политика
Кобзев объявит о кадровых решениях уже сегодня
Сегодня, 23 декабря, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев объявит о кадровых изменениях в правительстве региона.
Происшествия
В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек
В результате пострадал 51 человек, у 11 серьезные травмы.