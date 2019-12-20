Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.

с чего всё началось

Снижение требований Иванов сообщил, что Минфин готовит поправки в законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для поэтапного снижения требований по объему инвестиций в проекты.

Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК

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