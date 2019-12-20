Экономика

ТАССТАССМинфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК

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Снижение требований Иванов сообщил, что Минфин готовит поправки в законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для поэтапного снижения требований по объему инвестиций в проекты.
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с чего всё началось

Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК

Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.
ТАСС20 декабря в 11:55

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Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК

Мой Брянсквчера в 23:59

Правительство накопило перед инвесторами 3 триллиона рублей обязательств

Независимая газетавчера в 12:54

Минфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК

ТАСС20 декабря в 11:55

Минфин поэтапно снизит требования для проектов в рамках законопроекта о защите инвестиций

Коммерсантъ20 декабря в 15:32

Минэкомразвития и парламентарии доработают законопроект Минфина об инвестициях

Lenta.ru20 декабря в 12:23

Минфин ответил на претензии Грефа к проекту закона о защите инвестиций

РБК20 декабря в 11:55

Идея распространить режим о СЗПК на финансовый сектор обсуждается с участием банкиров - замминистра финансов

Финмаркет21 декабря в 03:25
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Футбол

Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
Евро-футбол.ру вчера в 15:55
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Газета.Ru вчера в 19:09
Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Ореанда-Новости вчера в 08:00
Интернет

«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

С 23 декабря абоненты «МегаФона» смогут пользоваться бесплатным роумингом при бронировании поездок через сервис Booking.com, рассказали РБК представители двух компаний.
РБК 01:00
Происшествия

Более 50 человек пострадали в аварии с 69 автомобилями в США

Более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием 69 автомобилей на трассе в американском штате Виргиния.
Известия вчера в 23:36
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе потушили

Превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе завода "Нефтехим" зафиксировано не было.
Вести.Ru вчера в 12:17
Экономика

Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России

В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Российская газета вчера в 21:50
Экономика

Сельхозпроизводители нацелились на поддержку государства и высокие результаты

Владелец группы компаний «Мангазея» Сергей Янчуков высказал уверенность, что в случае поддержки государством, отрасль по производству масличных культур сможет стать одной из наиболее развитых в агробизнесе и получить высокий экспортный потенциал.
Lenta.ru 01:11
Происшествия

Во Владивостоке подросток погиб во время селфи на железной дороге

Российская газета вчера в 20:32
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru вчера в 11:16
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Общество

Кот Мостик «проверил» железнодорожную часть Крымского моста

Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео, главным героем которого стал кот по кличке Мостик, "проинспектировавший" железнодорожную часть Крымского моста.
РИА Новости вчера в 20:01
Общество

Совфед попросит Кабмин приостановить оборот снюсов

Российский сенатор заявил, что Совет Федерации попросит Кабинет министров приостановить оборот снюсов и других никотиносодержащих жевательных конфет.
Комсомольская правда 00:40
Интернет

Российская компания запустила функцию голосовых заметок в «МойОфис»

Российская компания "Новые облачные технологии" запустила функцию голосовых заметок к текстовым документам в программном обеспечении (ПО) "МойОфис".
ТАСС вчера в 19:11
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
РЕН ТВ вчера в 19:07
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском 21 декабря в 11:00
Общество

Бывший посол России в Белоруссии раскритиковал федеральные власти

Отставной посол России в Белоруссии Александр Суриков вернулся в Алтайский край, где он восемь лет губернаторствовал (с 1996 по 2004 год), и не упускает возможности высказывать критику в адрес федеральных властей.
REGNUM вчера в 22:37
Общество

В «Wikipedia» заблокировали страницу с упоминанием импичмента Трампа

Портал «gazeta.ru» рассказал, что пользователи Сети обнаружили блокировку страницы после того, как один из юзеров добавил информацию об импичмента президента США.
ГЛАС.RU вчера в 12:33
Происшествия

В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад женщину

РБК 00:26
Происшествия

Бетоновоз упал в Неву в Петербурге

Грузовик для перевозки бетона врезался в дом и легковушку, а затем съехал в Неву на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 00:36
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск в США

Piter.tv 21 декабря в 12:35
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Культура

Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»

Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
Российская газета 01:00
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС—Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в предновогоднюю неделю

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в предновогоднюю неделю в центральной части России ожидается тёплая погода.
RT на русском 00:00
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
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