Экономика
ТАССМинфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК
Снижение требований Иванов сообщил, что Минфин готовит поправки в законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для поэтапного снижения требований по объему инвестиций в проекты.
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с чего всё началось
Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.ТАСС20 декабря в 11:55
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Правительство накопило перед инвесторами 3 триллиона рублей обязательств
Независимая газетавчера в 12:54
Минфин поэтапно снизит требования для проектов в рамках законопроекта о защите инвестиций
Коммерсантъ20 декабря в 15:32
Минэкомразвития и парламентарии доработают законопроект Минфина об инвестициях
Lenta.ru20 декабря в 12:23
Идея распространить режим о СЗПК на финансовый сектор обсуждается с участием банкиров - замминистра финансов
Финмаркет21 декабря в 03:25
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