Экономика
Мой БрянскМинфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК
Министерство финансов продолжает разработку поправок к законопроекту и СЗПК с бизнес-сообществом. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление замминистра финансов России Андрея Иванова.
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с чего всё началось
Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.ТАСС20 декабря в 11:55
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Правительство накопило перед инвесторами 3 триллиона рублей обязательств
Независимая газетавчера в 12:54
Идея распространить режим о СЗПК на финансовый сектор обсуждается с участием банкиров - замминистра финансов
Финмаркет21 декабря в 03:25
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В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
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Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
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Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях.
Политика
Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17
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Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
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Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
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Цекало выкупил для новой жены фамилию у бывшей супруги
Продюсеру Александру Цекало пришлось выкупить фамилию бывшей жены из-за новой супруги — художницы и актрисы Дарины Эрвин.
Экономика
Глава ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов раскрыл особый механизм индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
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Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд летом 2019 года.
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Армия и оружие
Российский Су-30 «атаковал» эсминец ВМС США у берегов России
Информационный портал «Правда-ТВ» сообщил о том, что истребитель Су-30 ВКС России совершил облаву на американский военный эсминец «USS Ross», когда тот приблизился к российским территориальным водам.
Общество
Девочка нашла в рождественской открытке сообщение от заключенных
Девочка из Лондона обнаружила просьбу о помощи заключенных китайской тюрьмы в рождественской открытке. Об этом сообщает сайт Sky News.
Здоровье
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США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Армия и оружие
Сирийская армия наступает на юго-востоке Идлиба, неся серьёзные потери
Экономика
Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США
Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
Хоккей
«Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в Давосе
Сегодня в регулярном чемпионате состоится четвертая игра между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". Встреча пройдет в рамках KHL World Games.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила пышным бюстом
Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.